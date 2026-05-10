3ヶ月ぶり一時帰国の目黒蓮、SixTONESと大騒ぎ 『Golden SixTONES』ラストに重大発表も
映画『SAKAMOTO DAYS』に出演する目黒蓮、高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也が、きょう10日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】イケメン俳優たちが真剣な表情で…SixTONESと大騒ぎ
ドラマ撮影のため今年１月からカナダで生活している目黒は、今回約3ヶ月ぶりに一時帰国。「昨日の夜に帰って来て、これが一発目の仕事です」と、ゲスト出演した目黒に、SixTONESも「やったぁ！」と感激する。目黒とジェシーの高校時代の激レアエピソードも飛び出し、オープニングからスタジオは大盛り上がり。そんな目黒蓮率いる豪華俳優軍団が、今夜はテレビを忘れて大暴走する。
最初のゲームは、「Choo Choo TRAIN」のグルグルダンスをしているVTRをよく見て、人やモノを覚えるリズム系記憶ゲーム「シューチュートレイン」。今回は、目黒チーム（目黒、高橋、塩野、ジェシー、田中樹、森本慎太郎）と小手チーム（小手、渡邊、戸塚、京本大我、松村北斗、高地優吾（※高＝はしごだか））に分かれて対決する。最終的に獲得ポイントの多いチームがご褒美グルメであるアツアツの絶品バーガーをゲット。振り付けや歌詞を覚えるのが早い目黒をはじめ、毎日大量のせりふを頭にたたき込む人気俳優たちの集中力と記憶力とは。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。
問題は全8問となる。「VTRの中で○○をしていたのは何人？」「VTRの中の○○は何色？」など、集中して見ていないと気付かない難問が続々登場する。優柔不断な小手チームが「ちょっと変えさせて」とルールを無視して答えを変更し、目黒チームが「コラ！」「ダメだよ！」と猛抗議。「ズルいよ！」「異議あり！」と怒号が飛び交う中、俳優陣が完全崩壊する。小手と高橋がガスにまみれて真っ白に。塩野はドヤ顔で答えを間違い、戸塚は孤独に迷走。渡邊もチームのストッパーになってしまう。総勢12人が入り乱れて大騒ぎ。目黒も「ヤバい番組に来ちゃった」とタジタジに。果たしてご褒美グルメをゲットするのはどっちのチームか。
指定したアイテムを「そいや！」と「はっ！」で仕分ける超瞬発系脳トレゲーム「そいや！そいや！ゲームNEO」に挑戦する。流れてくる写真が正しければ「そいや！ポーズ」、間違っていたら「はっ！ポーズ」で解答する。目黒チームと小手チームが交互に答えていき、ミスしたら相手チームにポイントが入る特別ルール。勝利チームにはミシュラン１つ星シェフ監修の絶品ラーメンのご褒美が待っている。
番組史上最高難度のゲームを前に、目黒が「テレビの前でマネしてやったんですけど、１問もできなかった」と嘆く一方、小手は「一世風靡セピアといえば世代なので。ちゃんと靴下も赤くしましたよ」とセピアコーデで必勝を誓う。激むずゲームに俳優陣が大パニックとなる。
さらに、あの名物キャラにアクシデントぼっ発でゲームは想定外の展開に。進行役・藤森が急きょゲームに参戦する。礼儀正しい目黒も先輩・松村を「北斗ぉ！」と一喝。大混乱の中、一皮むけた目黒が奇跡を起こせるか。
なお、番組ラストには、重大発表がある。
【番組カット】イケメン俳優たちが真剣な表情で…SixTONESと大騒ぎ
ドラマ撮影のため今年１月からカナダで生活している目黒は、今回約3ヶ月ぶりに一時帰国。「昨日の夜に帰って来て、これが一発目の仕事です」と、ゲスト出演した目黒に、SixTONESも「やったぁ！」と感激する。目黒とジェシーの高校時代の激レアエピソードも飛び出し、オープニングからスタジオは大盛り上がり。そんな目黒蓮率いる豪華俳優軍団が、今夜はテレビを忘れて大暴走する。
問題は全8問となる。「VTRの中で○○をしていたのは何人？」「VTRの中の○○は何色？」など、集中して見ていないと気付かない難問が続々登場する。優柔不断な小手チームが「ちょっと変えさせて」とルールを無視して答えを変更し、目黒チームが「コラ！」「ダメだよ！」と猛抗議。「ズルいよ！」「異議あり！」と怒号が飛び交う中、俳優陣が完全崩壊する。小手と高橋がガスにまみれて真っ白に。塩野はドヤ顔で答えを間違い、戸塚は孤独に迷走。渡邊もチームのストッパーになってしまう。総勢12人が入り乱れて大騒ぎ。目黒も「ヤバい番組に来ちゃった」とタジタジに。果たしてご褒美グルメをゲットするのはどっちのチームか。
指定したアイテムを「そいや！」と「はっ！」で仕分ける超瞬発系脳トレゲーム「そいや！そいや！ゲームNEO」に挑戦する。流れてくる写真が正しければ「そいや！ポーズ」、間違っていたら「はっ！ポーズ」で解答する。目黒チームと小手チームが交互に答えていき、ミスしたら相手チームにポイントが入る特別ルール。勝利チームにはミシュラン１つ星シェフ監修の絶品ラーメンのご褒美が待っている。
番組史上最高難度のゲームを前に、目黒が「テレビの前でマネしてやったんですけど、１問もできなかった」と嘆く一方、小手は「一世風靡セピアといえば世代なので。ちゃんと靴下も赤くしましたよ」とセピアコーデで必勝を誓う。激むずゲームに俳優陣が大パニックとなる。
さらに、あの名物キャラにアクシデントぼっ発でゲームは想定外の展開に。進行役・藤森が急きょゲームに参戦する。礼儀正しい目黒も先輩・松村を「北斗ぉ！」と一喝。大混乱の中、一皮むけた目黒が奇跡を起こせるか。
なお、番組ラストには、重大発表がある。