軽バンがミニバンの需要を取りに来た！

スズキは2026年5月8日、軽商用車「エブリイ」、軽乗用車「エブリイワゴン」を一部仕様変更して発売しました。

【軽バンすかコレ!?】新「エブリイ」シリーズを写真で見る

今回の改良では、フロントデザインを刷新。「エブリイ」は堅牢さを、「エブリイワゴン」は力強さと上質感を表現したデザインとなりました。

特に乗用タイプの「エブリイワゴン」は、ミニバンやSUVで見られるような格子状のフロントグリルを採用し、「商用車と確実に区別化」しているといいます。新色「マジェスティックディープグレーパールメタリック」が追加されたほか、ステアリングヒーターや、予約ロック機能付きのワンアクションパワースライドドアといった快適装備も充実させています。

開発者インタビュー動画でスズキは、これによりミニバンなどからの乗り換え需要を狙っていると明かしています。なお、ワゴンの後席シートはリクライニング機構があり、フロントシートのヘッドレストを外して全て倒すことで、フルフラットシートを作れるとのこと。大人でも横になって、快適な車中泊ができることもアピールしています。

安全装備も大幅に強化され、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」に加え、全車速追従機能付きのアダプティブクルーズコントロール（ACC）や車線逸脱抑制機能などを採用。コネクテッドサービス「スズキコネクト」にも対応しました。

価格は、「エブリイ」が134万3100円から213万2900円、「エブリイワゴン」が201万9600円から226万4900円（いずれも消費税込み）です。