元ＮＭＢ４８のタレント。上西怜（２４）が９日、都内の書店で、４月２日発売の「上西怜コスプレ写真集 ＃れーちゃんこれくしょん」（イマジカインフォス）の発売記念イベントを行った。

コスプレを趣味としてはいるが、写真集にするのは初。ＮＭＢ４８時代からグループ内で“グラビア女王”と称されてきた抜群のスタイルで鮮やかなコスプレ姿を披露しており、「一つ一つ、違う私を見ていただけるんじゃないかな」と笑顔で語った。

お気に入りのカットを「チャイナ（ドレス）はずっと挑戦してみたいと思ってたんですけど、チャイナってキレイな方が似合うイメージがあって、自分はまだまだ似合わないかなって思ってたんですけど、来月２５歳になるので、挑戦してみました」と説明。「インパクトがある衣装が良くて、ちょっと大胆にここ（胸元）をカットしてもらった」とはにかみながら明かした。

撮影は都内で３日間かけて実施。最終日には、実姉で同じく元ＮＭＢ４８の俳優・上西恵（３１）が「『１日限定マネジャー』ということで、一緒に撮影現場に来てくれた」といい、「恵ちゃんが一緒にいてくれたので、すごい心強かったです」と振り返った。

姉については「人生の道の前をずっと進んでくれる、一番の憧れの存在」と力説。恵もＮＭＢ４８時代は“４８グループNo.１の美ボディー”と評価されていただけに、「一緒に写真集も撮影してみたいですね」と姉妹競演に意欲を示していた。