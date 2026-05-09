矢吹健太朗『H×H』クラピカ描きネット大爆笑「ジワる」「これはダメだろ笑」
人気漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のXを更新。ジャンプの人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）のクラピカのイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【画像】女の子顔のクラピカ！『To LOVEる』作者が描いた『H×H』イラスト
定期的にイラストを投稿している矢吹氏は今回、「ふと描きたくなって初めてクラピカに挑戦したものの、マジメに描きすぎて照れが出てしまい通りがかりのリトを追加したら空気が変わってしまった」と、『H×H』のイラストを公開。
イラストには、念能力を発動しているクラピカと『To LOVEる -とらぶる-』主人公のリトが描かれている。
これにネット上では「リトさんが「ターゲット発見！」みたいな顔してるのジワる」「当たり前だけどめちゃうま〜そしてこのクラピカは女の子で この後リトさんの餌食に絶対なるやつw」「このあとどんなラッキースケベが起きるのかしら」「クラピカ、女の子だな」「これはダメだろ笑」などの声が出ている。
矢吹氏の代表作『To LOVEる -とらぶる-』は、2006年〜09年にかけて同誌で連載していた、男子高校生・結城梨斗を主人公にし、ララ・サタリン・デビルーク、西連寺春菜らヒロインたちと繰り広げるラブコメディー。08年〜09年にかけてテレビアニメが放送された人気作品で、漫画完結後、10年から17年にかけて『ジャンプスクエア』（集英社）で漫画『To LOVEる -とらぶる- ダークネス』を連載していた。
【画像】女の子顔のクラピカ！『To LOVEる』作者が描いた『H×H』イラスト
定期的にイラストを投稿している矢吹氏は今回、「ふと描きたくなって初めてクラピカに挑戦したものの、マジメに描きすぎて照れが出てしまい通りがかりのリトを追加したら空気が変わってしまった」と、『H×H』のイラストを公開。
これにネット上では「リトさんが「ターゲット発見！」みたいな顔してるのジワる」「当たり前だけどめちゃうま〜そしてこのクラピカは女の子で この後リトさんの餌食に絶対なるやつw」「このあとどんなラッキースケベが起きるのかしら」「クラピカ、女の子だな」「これはダメだろ笑」などの声が出ている。
矢吹氏の代表作『To LOVEる -とらぶる-』は、2006年〜09年にかけて同誌で連載していた、男子高校生・結城梨斗を主人公にし、ララ・サタリン・デビルーク、西連寺春菜らヒロインたちと繰り広げるラブコメディー。08年〜09年にかけてテレビアニメが放送された人気作品で、漫画完結後、10年から17年にかけて『ジャンプスクエア』（集英社）で漫画『To LOVEる -とらぶる- ダークネス』を連載していた。
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