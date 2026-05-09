歌手の和田アキ子（76）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。歩きスマホに苦言を呈する場面があった。

偶然、街で会った女子高生が「学校出てから駅までは携帯を出してはいけない」という校則を守り、和田の写真の申し出を断わったことを明かし、「凄い素直な女子高生と思って」としみじみ。「スマホを持っている人がみんなお行儀悪いってことではない」とした。

そのうえで「いや、本当にね、車乗ってて“勘弁してよー”と思うぐらい、横断歩道ぐらいスマホやめてよってのはあるんだけど」と苦言。「それで、車道なのに、細い道、全然気にしないで真ん中を歩いてメールしてるから。気配がわからない。だからクラクション鳴らして、しょうがないから、ゆっくり歩いてるからさ」とクレームを入れた。

「夢中になりすぎてると思いますね、そのスマホに」と続けると、アシスタントの垣花正アナウンサーは「歩行者優先じゃないですか、基本的には。だからちょっと甘えすぎている人いますよね」とあきれ。

和田は「車道なんだよ、でも。今、本当に。自転車でもうるさいじゃない。だから便利なもんだけど、やっぱりちゃんと使うマナーは覚えてほしいよね。自分も使う者として」と話した。