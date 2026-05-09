

PRODUCE 101 JAPAN 新世界（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界

サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の練習生50人が、千葉・幕張メッセで5月8日に開催された『KCON JAPAN 2026』に出演した。

【写真】日プ新世界「M COUNTDOWN STAGE」ステージの模様

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国籍・出身地を問わず（一部の地域を除く）全世界から集結した参加者が競い合う、シリーズ初のグローバルオーディションです。番組の規模を日本国内から世界へと拡大し、シリーズ初の「全世界配信」および「全世界投票」を実施している。本番組は「Lemino人気ランキング」（※デイリーランキング）で1位を獲得しているほか、日本国内にとどまらず、グローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」を通じて、世界約180以上の地域から多くの投票が寄せられ、国境を越えて熱い視線が注がれている。

今回の『KCON JAPAN 2026』に参加したのは、第1回順位発表式にて見事勝ち残った上位50人の練習生たち。開始前からすでに大勢の観客が押し寄せ、「X STAGE」SHOWCASEに登場すると、会場は割れんばかりの歓声に包まれた。まずは練習生一人ひとりが順番に自己アピールを行う「RELAY PR」からスタート。1人10秒という限られた時間のなか、歌やラップ、愛嬌、観客に向かってコール＆レスポンスなど、個性豊かなアピールを披露しました。そのほかレッドカーペットにも登場し、現在、練習生順位1位であるK.DAIKI（加藤大樹）は、大規模なグローバルフェスティバルKCONステージに立つ今の気持ちや意気込みを語った。

「M COUNTDOWN STAGE」では、会場が熱狂に包まれるなか、『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズの先輩であるINIの木村柾哉と西洸人がMCとして登場。番組でお馴染みの「It‘s Showtime！」という合図とともにテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」のイントロが流れ、会場のボルテージは最高潮へ。広大な360度ステージを埋め尽くした50人の練習生たちは、全方位の観客と視線を交わしながら、全力でエネルギー溢れるパフォーマンスを披露しました。ステージはこれ以上ないほどの感動と一体感に包まれ、華やかに締めくくられた。

なお、会場内のコンベンションエリアに設置された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』ブースも、等身大サイネージや貴重な衣装展示を目当てに多くの来場者が詰めかけ、終日大きな盛り上がりを見せていた。