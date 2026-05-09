女優山口智子（61）が8日放送されたTBS系「A−Studio＋」に出演。自身が出演した大ヒットドラマについて言及した。

番組では冒頭で、山口が23歳だった1988年、NHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で女優デビューし、1996年のフジテレビ系連続ドラマ「ロングバケーション」の大ヒットなどで社会現象を巻き起こし現在、TBS系連続ドラマ、日曜劇場「GIFT」に出演するなど活躍中であることが紹介された。

最高世帯平均視聴率36．7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を叩き出し「ロンバケ現象」と呼ばれたブームを起こした「ロングバケーション」の、共演した木村拓哉と抱擁しているシーンの劇中カットが紹介されると、山口は「うわっ〜！すごいね！」と興奮。「なんかキラキラしてるよな、このころのドラマって」と懐かしそうにハイテンションの笑顔で語った。

山口はもともと実家の家業である旅館の女将を継ぐように親から言われてたというが、女優デビュー作となったNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」にふれ「最初に朝ドラやらせていただいた時に夫にもめぐりあえたので、夫と結婚する流れになって。親に紹介したりして、だんだん（親も）“もう家業はしょうがないね”っていう流れに（なった）」と振り返った。