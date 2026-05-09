右肘のトミー・ジョン手術を受けて今季全休することが決まっているダルビッシュ有投手が８日（日本時間９日）、自身のＸでキャッチボールを再開したことを報告。その上でファンの疑問に回答し、ネットの反響を呼んだ。

ダルビッシュは「手術から約６ヶ月、キャッチボールを始めました」と記し、動画を公開。ファンから祝福のメッセージが届いた中で「制限リスト入ってるのに球団施設使うのってアリなの？なんかダメって話だったと思ったけど、、、」というツイートが寄せられた。

これにダルビッシュ自ら「２０２４年に制限リスト入りした際はダメでしたが、今回はリハビリもあるので許可が出ています」とリツイート。これには投稿したファンも「コメントありがとうございます！どこかでそうおっしゃってたの記憶してたのでクリアにしてもらえてよかったです！リハビリ頑張ってください！」と返した。

一連のダルビッシュの対応を見たユーザーも「またまたすげー流石のダルさんコメントして優しい」「シェアします」と反応。ダルビッシュは昨オフに右肘のトミー・ジョン手術を受けて制限リストに入った。これにより球団は年俸を支払う必要がなく、４０人枠も空けられる形になった。

パドレスとは２０２８年まで３年総額４３００万ドル（約６８億３７００万円）の契約が残っていた中での選択。また２４年７月にも「家族に関する個人的な事情」で制限リスト入りし、約１カ月半後に復帰した。