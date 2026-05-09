野間口徹、夏目漱石の研究で名高い大学教授役 『月夜行路』で“思わぬ人”と再会
俳優の野間口徹が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）の第7話にゲスト出演することが８日、発表された。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
野間口は、夏目漱石の研究で名高い大学教授・吉澤晃を演じる。第7話で、ルナと涼子はパソコンのパスワード解析のため吉澤宅を訪れるが、そこで思わぬ人物と再会し、ある事件に関わることとなる。
【コメント全文】
第7話はこれまでと少し趣向が違う感じのお話で、波瑠さん演じるルナさんが本当に少ない手がかりからインスピレーションを得て、事件解決の糸口を見つけていきます。波瑠さん、麻生さん演じるお2人の素晴らしいバディー感や物語のテンポ感が見どころです。ぜひご覧ください。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
【コメント全文】
第7話はこれまでと少し趣向が違う感じのお話で、波瑠さん演じるルナさんが本当に少ない手がかりからインスピレーションを得て、事件解決の糸口を見つけていきます。波瑠さん、麻生さん演じるお2人の素晴らしいバディー感や物語のテンポ感が見どころです。ぜひご覧ください。