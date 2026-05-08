桜島で8日午後4時15分に爆発があり、噴煙が火口から3500ｍの高さまで上がりました。桜島の爆発的噴火はことし9回目です。

高く上がった噴煙は各地で捉えられていました。MBCスクープ投稿に視聴者の皆さんから頂いた映像や写真で噴火の様子をお届けします。

最初の映像は、鹿児島市与次郎で撮影されたものです。建物の向こうに湧き上がるように高く上がる噴煙の規模が伝わってきます。左下に小さく写る小学生と比べると、そのスケールが分かります。撮影した男性は「久々にカメラを向けました」とコメントしています。

次の映像は、鹿屋市串良町で、ペンネーム・ハッピーバースデーさんが撮影した映像です。桜島の灰で視界がかすむ様子に「雪みたい」とつぶやく声が入っています。

撮影場所は、桜島からみて風下側に位置しています。

ハッピーバースデーさんは、「国分から鹿屋方面への帰り道で桜島の大きな噴煙を確認していましたが、ちょうど東九州自動車道細山田ICを降りる頃に降灰に合いました。視界が悪くワイパーを使うのもためらう状況でした。」と話しています。

次の映像は、桜島の北側、姶良市の重富海岸から撮影されたものです。南岳山頂火口から噴煙が高く上がっているのが確認できます。

撮影したペンネーム・ムーミンばあばさんは、「音は聞こえず、静かに噴火したのでびっくりしました」とコメントしています。

続いては鹿児島中央駅近くの上之園町で撮影された映像です。ビルやマンションの向こうに噴煙が見えます。

最後は、薩摩川内市宮崎町でペンネーム・ふくやまはさまるさんが撮影した写真です。桜島から直線距離でおよそ４０キロ離れていますが、山の向こうに噴煙が見えています。

各地の様子はしています。しています。

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