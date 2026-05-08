『ぽこ あ ポケモン』×「極楽湯」がコラボ！ うすチュウたちをイメージしたお風呂など登場へ
「極楽湯」とNintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』によるコラボレーションイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」が、5月28日（木）から6月16日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗で開催される。
【写真】お風呂アイテムも充実しているオリジナルグッズの詳細
■オリジナルグッズ＆メニューも展開
今回開催される「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」は、ゲームに登場するポケモンたちをイメージしたお風呂をはじめ、オリジナルグッズやメニュー、館内装飾が楽しめる期間限定のスペシャルイベント。
期間中は、ピカチュウ（うすいろ）やカビゴン（こけむし）とメタモンたちをイメージした5種の「ぽこ あ ポケモンの湯」が登場し、浴室には特別にデザインしたタペストリーの装飾が施される。
また、入館料に追加で1100円支払うと「オリジナルマフラータオル」（5種ランダム）が1枚付属する「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット」や、「ボディスポンジ」、「洗面器」などオリジナルグッズを販売。
さらに、「メタモンのぷるちゅるジュース」や「フシギダネ＆ヒトカゲ＆ゼニガメの三位一体ピザ」といったスペシャルメニューを提供。各メニューに対応したノベルティのプレゼントも用意されている。
そのほか、パネルやのぼりなどのイベント装飾、缶バッジがもらえる「ポケモンごいた」体験会、オリジナルポストカードがもらえるSNS企画なども予定された盛りだくさんな内容はファン必見だ。
【写真】お風呂アイテムも充実しているオリジナルグッズの詳細
■オリジナルグッズ＆メニューも展開
今回開催される「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」は、ゲームに登場するポケモンたちをイメージしたお風呂をはじめ、オリジナルグッズやメニュー、館内装飾が楽しめる期間限定のスペシャルイベント。
また、入館料に追加で1100円支払うと「オリジナルマフラータオル」（5種ランダム）が1枚付属する「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット」や、「ボディスポンジ」、「洗面器」などオリジナルグッズを販売。
さらに、「メタモンのぷるちゅるジュース」や「フシギダネ＆ヒトカゲ＆ゼニガメの三位一体ピザ」といったスペシャルメニューを提供。各メニューに対応したノベルティのプレゼントも用意されている。
そのほか、パネルやのぼりなどのイベント装飾、缶バッジがもらえる「ポケモンごいた」体験会、オリジナルポストカードがもらえるSNS企画なども予定された盛りだくさんな内容はファン必見だ。