ホロライブ・輪堂千速、大人気ガンプラに挑戦 制作時間は約9時間「めちゃカッコいいね！」
「ホロライブ」所属のVTuber・輪堂千速さんが、8日までに自身のチャンネルを更新し、ガンプラ作りに挑戦。長時間かけた大作にファンから「かっこいい！」「見てて楽しかった〜」などの反響が集まっている。
【動画】輪堂千速さんが作ったカッコいいガンプラ（8：40：35ごろ）
今回のライブはスタジオからカメラありで配信され、千速さんは大好きなアニメ『機動戦士ガンダムUC』のガンプラ「HGUC 1／144 ユニコーンガンダム デストロイモード」制作に挑戦。配信中には、0期生の星街すいせいさんや同期の水宮枢さんらも来訪してくれ、近況報告やガンダムトークが繰り広げられた。
そして、約9時間をかけてついに「ユニコーンガンダム デストロイモード」が完成。ヤスリがけやスミ入れまで行ったのでかなり完成度は高く、千速さんも「カッコいい」と大興奮していた。
配信を見ていたファンからは「ユニコーンかっこいいね！」「見てて楽しかったよ」「途中、凸待ちみたいなって楽しかった」「次のプラモ製作配信も楽しみに待ってるよ」などの反響が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW」
【動画】輪堂千速さんが作ったカッコいいガンプラ（8：40：35ごろ）
今回のライブはスタジオからカメラありで配信され、千速さんは大好きなアニメ『機動戦士ガンダムUC』のガンプラ「HGUC 1／144 ユニコーンガンダム デストロイモード」制作に挑戦。配信中には、0期生の星街すいせいさんや同期の水宮枢さんらも来訪してくれ、近況報告やガンダムトークが繰り広げられた。
配信を見ていたファンからは「ユニコーンかっこいいね！」「見てて楽しかったよ」「途中、凸待ちみたいなって楽しかった」「次のプラモ製作配信も楽しみに待ってるよ」などの反響が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW」