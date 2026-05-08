【メカ娘 バスターメイデン】 7月 発売予定 価格：4,400円

キャビコは、プラモデル「メカ娘 バスターメイデン」を7月に発売する。価格は4,400円。

本製品は、同社より2021年に開催された「第2回 本気のクリエイター発掘大作戦」にてグランプリを受賞した、嘉山裕人氏がデザインした「メカ娘 バスターメイデン」をプラモデルで商品化したもの。

付属武装に、大型火器「メイドインヘヴン」と近接用武器「Ray（レイ）ピア」が付属しており、パッケージは嘉山裕人氏が描き下したイラストとなっている。

「メカ娘 バスターメイデン」

仕様：組立式インジェクションプラキット（接着剤不要） サイズ：全高 約116mm（頭頂高） 素材：PS

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