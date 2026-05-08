ビリー・アイリッシュ、噂の恋人ナット・ウルフとレッドカーペットデビュー
ビリー・アイリッシュが、自身のコンサート映画『ビリー・アイリッシュ ‐ HIT ME HARD AND SOFT ： THE TOUR （LIVE IN 3D）』のプレミアで、噂の恋人ナット・ウルフとレドカーペットデビューを果たした。
【写真】寄り添いポーズを取るビリー・アイリッシュ＆ナット・ウルフ
JustJaredによると、現地時間5月6日、ロサンゼルスのビレッジ・シアターで開催されたプレミアイベントに、白いシャツにグリーンのポロシャツを重ね、黒いプリーツスカートと赤いソックス、グレーのキトゥンヒールを合わせたビリーと、ライトブラウンのダブルブレストスーツに身を包んだナットが来場。笑顔で抱き合い、カメラの前でポーズを取った。
24歳のビリーより7歳上のナットは、弟で「ジュマンジ」シリーズなどで知られるアレックス・ウルフと共に出演した『ネイキッド・ブラザーズ・バンド』で注目を集め、『ハッピーエンドが書けるまで』『きっと、星のせいじゃない。』『ペーパータウン』『Death Note／デスノート』などに出演。ビリーの楽曲「CHIHIRO」のMVに出演したほか、ミュージシャンとしても活動しており、アレックスと共にビリーのワールドツアー「ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト」でオープニングアクトを務めたこともある。
2人は昨年3月、iHeartRadio Music Awards 2025の会場を一緒に後にする姿をキャッチされ、交際の噂が浮上。同年6月にはイタリアでのバカンス中にキス写真に撮られたほか、今年2月のグラミー賞にはカップルとして出席していた。
【写真】寄り添いポーズを取るビリー・アイリッシュ＆ナット・ウルフ
JustJaredによると、現地時間5月6日、ロサンゼルスのビレッジ・シアターで開催されたプレミアイベントに、白いシャツにグリーンのポロシャツを重ね、黒いプリーツスカートと赤いソックス、グレーのキトゥンヒールを合わせたビリーと、ライトブラウンのダブルブレストスーツに身を包んだナットが来場。笑顔で抱き合い、カメラの前でポーズを取った。
2人は昨年3月、iHeartRadio Music Awards 2025の会場を一緒に後にする姿をキャッチされ、交際の噂が浮上。同年6月にはイタリアでのバカンス中にキス写真に撮られたほか、今年2月のグラミー賞にはカップルとして出席していた。