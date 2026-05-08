任天堂「Switch 2」25日から値上げ 日本語・国内専用は49,980円→59,980円 Switchなども価格変更
任天堂は8日、Nintendo Switch 2 本体およびNintendo Switch本体のメーカー希望小売価格を変更することを発表した。日本国内におけるメーカー希望小売価格の変更日は2026年5月25日で、いずれも値上げとなる。
【画像】「Switch 2」値上げ！価格変更する各本体・プランの値段一覧
Nintendo Switch 2 日本語・国内専用は49,980円から59,980円に値上げするが、マイニンテンドーストアで取り扱う「Nintendo Switch 2 多言語対応」の価格は変更しない。
また、Nintendo Switch（有機ELモデル）は37,980円から47,980円、Nintendo Switch 32,978円から43,980円、Nintendo Switch Liteは21,978円から29,980円に変更する。
理由について任天堂は「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果」と伝えた。
なお、さまざまな市場環境の変化の影響が中長期に及ぶことから、日本国外においても価格変更を行う予定。米国はNintendo Switch 2が449.99米ドルから499.99米ドル、カナダはNintendo Switch 2が629.99カナダドルから679.99カナダドル、欧州（My Nintendo Storeにおける価格）はNintendo Switch 2が469.99ユーロから499.99ユーロとなり、米国、カナダおよび欧州における価格の変更日は9月1日で、ほかの地域以外においてもNintendo Switch 2 およびNintendo Switchの価格変更を実施する地域がある。
さらに、サービス「Nintendo Switch Online」も個人プラン、ファミリープランともに値上げとなり、 部材価格の高騰を含むコスト増を受け、商品の継続提供のためにトランプおよび花札・株札のメーカー希望小売価格も変更する。
一連の価格変更に任天堂は「価格変更にともない、お客様および関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご不便をお掛けいたしますことを心よりお詫びいたします。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と理解を求めた。
【画像】「Switch 2」値上げ！価格変更する各本体・プランの値段一覧
Nintendo Switch 2 日本語・国内専用は49,980円から59,980円に値上げするが、マイニンテンドーストアで取り扱う「Nintendo Switch 2 多言語対応」の価格は変更しない。
また、Nintendo Switch（有機ELモデル）は37,980円から47,980円、Nintendo Switch 32,978円から43,980円、Nintendo Switch Liteは21,978円から29,980円に変更する。
なお、さまざまな市場環境の変化の影響が中長期に及ぶことから、日本国外においても価格変更を行う予定。米国はNintendo Switch 2が449.99米ドルから499.99米ドル、カナダはNintendo Switch 2が629.99カナダドルから679.99カナダドル、欧州（My Nintendo Storeにおける価格）はNintendo Switch 2が469.99ユーロから499.99ユーロとなり、米国、カナダおよび欧州における価格の変更日は9月1日で、ほかの地域以外においてもNintendo Switch 2 およびNintendo Switchの価格変更を実施する地域がある。
さらに、サービス「Nintendo Switch Online」も個人プラン、ファミリープランともに値上げとなり、 部材価格の高騰を含むコスト増を受け、商品の継続提供のためにトランプおよび花札・株札のメーカー希望小売価格も変更する。
一連の価格変更に任天堂は「価格変更にともない、お客様および関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご不便をお掛けいたしますことを心よりお詫びいたします。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と理解を求めた。