二宮和也×オードリー若林正恭が大爆笑！『シークレットNGハウス Season2』の予告映像が公開

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人気バラエティ番組『シークレットNGハウス』の第2弾となる『シークレットNGハウス Season2』が、5月22日よりPrime Videoにて独占配信。前回に引き続き、二宮和也と若林正恭（オードリー）がMCを務める。

このたび、番組の予告映像＆キービジュアルが公開された。

■二宮和也×オードリー若林MCのサバイバル・ゲームバラエティが再び開幕

『シークレットNGハウス』は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークや様々なアクティビティに挑戦していく。

ゲームには各ジャンルから集結した8名の人気芸能人が挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。

プレーヤーたちは、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む“NG”を探り合いながらゲームを進行。思わぬひと言や何気ない動作がNGにつながる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦が展開されていく。

さらにSeason2では二宮と若林がルール設計やNGの設定にも携わり、スケール、内容ともにシーズン1からパワーアップ。今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。

これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。

またとあるステージにはプレーヤーたちを苦しめるMCからの刺客である豪華サプライズゲストも登場。わずかな言動の変化を探り合う緊張感のなか、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか。

二宮と若林は別室からモニタリングをしながらを実況・解説、そして次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きだけでなく、MCとの頭脳戦にも注目が集まる。

■8人の豪華プレーヤーが疑心暗鬼に陥る極限の心理戦！多彩なステージで“シークレットNG”が襲いかかる

このたび、別室からモニタリングする二宮と若林が「これはすげえ！」「おもしれ～！」と声を上げ大爆笑するるなど、Season2でもひと筋縄ではいかない奥深いゲーム展開を予感させる予告映像が解禁。

「究極の心理ゲーム」というテロップが流れると同時に、佐藤健、本田翼、伊野尾慧たちプレーヤー陣は一気に極限状態へと追い込まれていく。「なんで…」と困惑する本田翼や、NGの警告音を受けて「くそ!!!」と机をたたく若槻千夏など、わずかな言動が命取りとなる空間のなかで、参加者たちは翻弄されていく。

さらにSeason2の具体的なステージも明らかに。1st STAGEは「クイズ番組」という設定のもと進行し、そのほかにも「ゲームセンター」「記者会見」「トーク番組」など、多彩なシチュエーションが用意されている。

警告音を頼りに“NG”を推理し、いち早くその正体に気づいた者だけが生き残る。さらにライバルにNGを踏ませる駆け引きも重要となり、ゲームはよりスリリングな展開に。

予告映像の終盤では、佐藤健が「やめてくれ！ もう何も聞かないでくれ!!」と嘆く姿も映し出され、極限状態に追い詰められたプレーヤーたちのリアルな反応が強烈な印象を残す。

笑いと緊張が交錯する極限の心理戦。この過酷なサバイバルゲームのなかで生き残り、賞金を手にするのは誰なのか…。

さらに今回、予告の解禁と合わせてキービジュアルも解禁となった。

それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身に纏ったプレーヤーたち。胸元には“NG”の文字がデザインされた徽章を付けるなど先日解禁されたプレーヤービジュアルと共通する世界観を踏襲しつつも、MCである二宮と若林のビジュアルも加わり、驚きの表情や不敵な笑みなど、多種多様な感情を露わにした姿を見せているプレーヤーたちが切り取られている。

極限の心理戦のなかで揺れ動くそれぞれの内面が切り取られた、よりドラマ性を感じさせるビジュアルとなっている。

■番組情報

Prime Video『シークレットNGハウス Season2』

配信日：5月22日（金）よりPrime Videoにて独占配信

話数：全4話

MC：二宮和也、若林正恭（オードリー）

プレイヤー：佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー） 、吉村崇（平成ノブシコブシ）、ウエンツ瑛士、一ノ瀬美空（乃木坂46）

(C)Octagon

■関連リンク

Prime Video 公式サイト

https://www.amazon.co.jp/primevideo