テンションだけでわかる。男性が本命にだけ見せる“リアクションの違い”
同じように接しているはずなのに、どこか反応が変わってきた。そんな男性の変化に気づいたことありませんか？男性は本命相手に対して、無意識の内に“テンションの上がり方”が変わります。
“会えたとき”の反応が違う
男性は本命相手には、会った瞬間のリアクションが自然と大きくなるもの。言葉が少なくても、表情や声のトーンで嬉しさが伝わってくるでしょう。この“会えたときの反応”こそ、男性の本音なのです。
“話しているとき”の温度が上がる
男性は本命相手との会話では、徐々に気持ちが昂っていきます。話題に対するリアクションが大きくなったり、少し楽しそうな雰囲気を見せるでしょう。これもまた、「一緒にいる時間を楽しんでいる」サインです。
“別れ際”に少し名残惜しさが出る
男性は本命相手には、テンションがすっと下がりません。そのため、自然と別れ際に少し寂しそうな空気や、もう少し話したい雰囲気が出てしまうでしょう。この“名残り惜しさ”を見せるのも、本命サインの１つです。
無意識に出るリアクションや表情、雰囲気には男性の本音をそのまま表しています。そこに、本命サインは隠れているのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼カン違いしないように注意。あくまで社交辞令な「男性の優しさ」