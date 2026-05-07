本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/7（木）
EUR/USD
1.1580（6.37億ユーロ）
1.1600（19.0億ユーロ）
1.1625（7.90億ユーロ）
1.1630（6.70億ユーロ）
1.1650（18.0億ユーロ）
1.1655（8.42億ユーロ）
1.1685（6.43億ユーロ）
1.1700（15.0億ユーロ）
1.1710（13.0億ユーロ）
1.1715（18.0億ユーロ）
1.1720（8.92億ユーロ）
1.1825（7.10億ユーロ）
1.1830（11.0億ユーロ）
1.1850（19.0億ユーロ）
1.1875（8.84億ユーロ）
1.1900（9.28億ユーロ）
USD/JPY
156.00（11.0億ドル）
157.00（10.0億ドル）
157.50（7.74億ドル）
157.75（5.86億ドル）
157.90（7.39億ドル）
158.00（15.0億ドル）
GBP/USD
1.3475（10.0億ポンド）
ユーロドルは1.1700、1.1710、1.1715などに大規模設定の束が観測される
ドル円は156.00に大規模なピンポイント
ポンドドルは1.3475と下方に離れた水準に大規模設定
