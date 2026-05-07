「スターフォックス」最新作『Star Fox』6月25日発売 64版をベースに映像を一新したリメイク作
7日にYouTubeの「Nintendo 公式チャンネル」が更新され、「Star Fox Direct 2026.5.7」が配信。「スターフォックス」シリーズの最新作『Star Fox（スターフォックス）』（Nintendo Switch 2）が、2026年6月25日に発売することが発表された。
【動画】『Star Fox』のプロローグシーンも見られる「Star Fox Direct」
本作はNINTENDO 64で発売された『スターフォックス64』のリメイク版で、グラフィックやキャラクターデザインを一新。ステージ構成はそのままに、新規ムービーシーンの追加などで演出面もパワーアップしている。
プレイヤーは高性能全領域戦闘機「アーウィン」を操縦し、レーザーやボム、宙返りやローリングといったアクションを駆使しながら、敵を撃墜してステージクリアを目指す。進むステージによっては戦車の「ランドマスター」や潜水艦の「ブルーマリン」で道を切り開いていく場面もある。
さらに、本作では、ルールの異なる3つのステージで4vs4のチームバトルが楽しめる「バトルモード」を新たに収録。世界中のプレイヤーとの対戦はもちろん、フレンドとのプライベートマッチや、フレンド同士でチームを組んでのオンラインマッチングなど、さまざまなチーム戦に挑める。なお、オフラインならひとりでCPUとの対戦を楽しむことも可能だ。
さらに、今回の放送では主人公フォックスの父・ジェームズの活躍を描いたプロローグ映像も公開されている。
『Star Fox（スターフォックス）』は、Nintendo Switch 2向けに2026年6月25日発売予定。
【動画】『Star Fox』のプロローグシーンも見られる「Star Fox Direct」
本作はNINTENDO 64で発売された『スターフォックス64』のリメイク版で、グラフィックやキャラクターデザインを一新。ステージ構成はそのままに、新規ムービーシーンの追加などで演出面もパワーアップしている。
さらに、本作では、ルールの異なる3つのステージで4vs4のチームバトルが楽しめる「バトルモード」を新たに収録。世界中のプレイヤーとの対戦はもちろん、フレンドとのプライベートマッチや、フレンド同士でチームを組んでのオンラインマッチングなど、さまざまなチーム戦に挑める。なお、オフラインならひとりでCPUとの対戦を楽しむことも可能だ。
さらに、今回の放送では主人公フォックスの父・ジェームズの活躍を描いたプロローグ映像も公開されている。
『Star Fox（スターフォックス）』は、Nintendo Switch 2向けに2026年6月25日発売予定。