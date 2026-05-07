「信じられないほど高いレベルだった」２季連続で決勝進出のパリSG。指揮官が語った手応え「成熟度と個性を発揮できた」【CL】
現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第２レグで、前回王者のパリ・サンジェルマンが、伊藤洋輝が所属するドイツの強豪バイエルンと敵地で対戦した。
第１レグを５−４で制して迎えた第２レグは、開始３分にウスマンヌ・デンベレがゴールを奪って幸先よく先制。試合終了間際の90＋４分に失点し、１−１の引き分けに終わったものの、２戦合計６−５で勝利して２季連続の決勝進出を果たした。
クラブの公式サイトによれば、パリSGのルイス・エンリケ監督は「信じられないほど素晴らしい。今夜、そして今シーズンを通じて、チャンピオンズリーグで我々が見せてきたプレーは、信じられないほど高いレベルだった」と満足げに語る。
さらにバイエルン戦のチームの戦いぶりを次のように評価している。
「我々は世界屈指の強豪を相手にアウェーで戦ったが、必要な成熟度と個性を発揮できた。これがチームの本質を示している。今夜は4000人近いサポーターとともに、苦難を分かち合った。ポゼッションを重視する姿勢を見せただけでなく、守備を強いられた時もしっかりと守れることを証明できた」
そしてスペイン人指揮官は、「チャンピオンズリーグを制するにはあと１試合残っている。だから、これからも努力を続けなければならない。前進し続けることが重要だ」と連覇達成へ意気込んだ。
５月30日の決勝では、ハンガリーのブタペストでアーセナルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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第１レグを５−４で制して迎えた第２レグは、開始３分にウスマンヌ・デンベレがゴールを奪って幸先よく先制。試合終了間際の90＋４分に失点し、１−１の引き分けに終わったものの、２戦合計６−５で勝利して２季連続の決勝進出を果たした。
さらにバイエルン戦のチームの戦いぶりを次のように評価している。
「我々は世界屈指の強豪を相手にアウェーで戦ったが、必要な成熟度と個性を発揮できた。これがチームの本質を示している。今夜は4000人近いサポーターとともに、苦難を分かち合った。ポゼッションを重視する姿勢を見せただけでなく、守備を強いられた時もしっかりと守れることを証明できた」
そしてスペイン人指揮官は、「チャンピオンズリーグを制するにはあと１試合残っている。だから、これからも努力を続けなければならない。前進し続けることが重要だ」と連覇達成へ意気込んだ。
５月30日の決勝では、ハンガリーのブタペストでアーセナルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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