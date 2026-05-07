「ブルーモーメント」をテーマに15試合で着用

西武は7日、7月31日から8月26日まで、新しい夏の大型イベント「アオフェス2026」開催すると発表した。期間中の15試合では、ブルーモーメントをテーマとする爽やかな「アオフェスユニホーム2026」を選手たちが着用する。

デザインのコンセプトは「ブルーモーメント」。アオフェスを開催する夏のナイターゲーム、夏の青空と夕日が織りなす所沢の空を、3色の青のグラデーションでイメージしている。まさに夏のゲームにぴったりの一着だ。

今回開催される「アオフェス2026」は、所沢市をはじめとした地域、西武線沿線を巻き込んで創り上げる大型イベント。「夏の埼玉をライオンズの青に染める」をコンセプトに、地域と共にさまざまな取り組みが予定されている。

期間中は、所沢市役所で職員約2,000人、市内の商店街でも約100店舗の従業員がユニホームを着用。さらに、西武園ゆうえんちや沿線のプリンスホテルなどの従業員もユニホームを着用して業務にあたる。また、8月1日(土)のオリックス戦、東京ドームで開催する8月18日のオリックス戦では、一部の座席をのぞく来場者にユニホームを配布する。

所沢市内での発表イベントに参加した西武の西川愛也外野手は「色がさわやかで、夏らしくかっこいいと思います。早くこのユニホームで試合がしたいです。街には試合後にライオンズのユニホームを着用した方がたくさん歩いていたりするので、もっともっと青く染まったらいいと思います」とコメントした。（Full-Count編集部）