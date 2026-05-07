【UFOロボ グレンダイザーをつくる】 6月17日 発売予定 価格：各号2,399円 刊行頻度：週刊 刊行号数：全120号（※本コレクションの第261～380号）

アシェット・コレクションズ・ジャパンは、週刊「UFOロボ グレンダイザーをつくる」を6月17日より発売する。価格は各号2,399円。

本商品は「鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる」延長シリーズ「UFOロボ グレンダイザーをつくる」で、毎号付属のパーツを組み立てることで全長95cmの「スペイザー」と合体ができる全高55cmの「グレンダイザー」が完成する。

1975年に登場したグレンダイザーの特徴的なフォルムが再現され、必殺技をイメージした発光や各部の可動、武装など多彩なギミックを搭載。戦闘シーンの再現からスペイザーとのドッキングまで、名シーンを彷彿とさせる可動ギミックに加え、忠実に再現した内部機構も堪能できる。

そして、グレンダイザーとスペイザーの合体スペイザークロスを再現でき、ドッキング時にはデュークフリードが操縦席に現れ、分離時には姿を消すというギミックも搭載。スペイザーは専用スタンドでディスプレイすることができる。

さらに、特製リモコンで効果音・発光・可動を演出できる。マガジンではグレンダイザーの名エピソードのコミカライズを掲載。

(C) 永井豪／ダイナミック企画