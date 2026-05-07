【NARUTO-ナルト-疾風伝】AnimeJapan販売アイテムの事後通販スタート！
AnimeJapanにて販売したTVアニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」の事後通販が、THEキャラ通販サイトにて受け付け中だ。
＞＞＞ナルトアイテムやブロマイドをチェック！（写真6点）
『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に 700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は 2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送開始。2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送し、2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
今年3月末にに開催されたAnimeJapanで販売された『NARUTO-ナルト-疾風伝』のアイテムの通販が、THEキャラ通販サイトで開始された。
ラインナップは、「ホログラムカンバッジ（ランダム）モダン和装 ver.」「ホログラムコレクション（ランダム）モダン和装 ver.」「アクリルキーホルダー モダン和装 ver.」「デカアクリルスタンド モダン和装 ver.」「キャンバスプレート モダン和装 ver.」。
また、今回のアイテムを、1会計につき税込2000円以上の購入で、ブロマイド（全1種）がプレゼントされる。
会場に行けなかった方、当日買いもらしのあった方、この機会をお見逃しなく。
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
＞＞＞ナルトアイテムやブロマイドをチェック！（写真6点）
『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に 700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は 2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送開始。2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送し、2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
ラインナップは、「ホログラムカンバッジ（ランダム）モダン和装 ver.」「ホログラムコレクション（ランダム）モダン和装 ver.」「アクリルキーホルダー モダン和装 ver.」「デカアクリルスタンド モダン和装 ver.」「キャンバスプレート モダン和装 ver.」。
また、今回のアイテムを、1会計につき税込2000円以上の購入で、ブロマイド（全1種）がプレゼントされる。
会場に行けなかった方、当日買いもらしのあった方、この機会をお見逃しなく。
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
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