旅行券10万円分、抽選1名にプレゼント！ MY SUITCASE「#マイスーツケース旅」

記事ポイント スーツケース修理専門店「MY SUITCASE」が旅の写真とエピソードを募集するSNSキャンペーンを開催中抽選で1名に旅行券10万円分が当たるInstagram・X（旧Twitter）両対応で、2026年5月17日（日）23:59まで応募を受け付けている スーツケース修理専門店「MY SUITCASE」が旅の写真とエピソードを募集するSNSキャンペーンを開催中抽選で1名に旅行券10万円分が当たるInstagram・X（旧Twitter）両対応で、2026年5月17日（日）23:59まで応募を受け付けている

大切なスーツケースとともに刻んだ旅の記憶が、SNSへのシェアひとつで旅行券10万円分に変わるかもしれないキャンペーンが始まっています。

スーツケース修理専門店を全国展開する「MY SUITCASE（マイ・スーツケース）」が、旅の写真とエピソードを募集する「#マイスーツケース旅」SNS投稿キャンペーンを2026年4月29日（水）より開始しました。

MY SUITCASE「#マイスーツケース旅」





キャンペーン名：#マイスーツケース旅 SNS投稿キャンペーン応募期間：2026年4月29日（水）〜2026年5月17日（日）23:59賞品：旅行券10万円分（抽選で1名）当選発表：2026年5月20日（水）※当選者にはDMにてご連絡

「#マイスーツケース旅」は、カルチャーズジャパンが運営するスーツケース修理専門店「MY SUITCASE」が企画するSNS投稿キャンペーンです。

高級ブランドからノーブランド品まで幅広く対応し、最短10分での修理を可能にする技術力で全国主要都市に店舗を展開する同店が、「壊れたら買い替える」ではなく「直して長く使う」というサステナブルな旅のスタイルを広める目的で立ち上げた企画です。

スマートフォンに眠る何気ない旅のスナップや、長年使い込んでキズが刻まれた愛用スーツケースの写真など、旅にまつわる一枚と短いエピソードが応募の材料になります。

華やかな観光地の写真でなくても、思い出が詰まった一枚であれば参加できます。

Instagram・X（旧Twitter）の両プラットフォームに対応しており、どちらからでも応募が可能です。

応募方法（3ステップ）





Instagramからの応募は、公式アカウント「@repairsuitcase」をフォローし、キャンペーン投稿をストーリーズにシェアまたはリポスト後、「#マイスーツケース旅」を付けて旅の写真とエピソードを投稿する3ステップです。

X（旧Twitter）からの応募は、公式アカウント「@MY_SUITCASE_JP」をフォローし、キャンペーン投稿をリポスト後、同じハッシュタグで写真とエピソードを投稿します。

どちらも3ステップで完結します。

投稿テーマの例

「忘れられない景色」「人生を変えたあの場所」「大切な人との思い出の旅」など、旅の記憶に関わる写真が投稿テーマとして挙げられています。

長年ともに旅を重ねたスーツケースや、愛用の旅グッズにまつわるエピソードも対象です。

当選者には賞品として旅行券10万円分が贈られ、2026年5月20日（水）にSNSのDMで通知が届きます。

旅の写真一枚に短いエピソードを添えるだけで応募が成立するこのキャンペーンは、最短10分での修理技術を持つ「MY SUITCASE」が道具への愛着と旅の価値を再発見する場として設けたものです。

賞品の旅行券10万円分は抽選で1名に贈られ、応募締め切りは2026年5月17日（日）23:59です。

MY SUITCASE「#マイスーツケース旅」の紹介でした。

よくある質問

Q. InstagramとX（旧Twitter）、どちらか一方のみで応募できますか。

A. InstagramとX（旧Twitter）はそれぞれ独立した応募フローになっており、どちらか一方のみの参加で応募が成立します。

Q. MY SUITCASEはどのようなスーツケースの修理に対応していますか。

A. 高級ブランドからノーブランド品まで幅広く対応しており、最短10分での修理が可能です。

全国主要都市に店舗を展開しています。

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