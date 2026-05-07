FANTASTICS堀夏喜、写真集ジャンルで自身初の1位【オリコンランキング】
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの堀夏喜の1st写真集『堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』』が、7日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.8万部で2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では、自身初の1位を獲得した。
【写真】「バキバキすごい」と反響！肉体美チラリのオフショットを公開した堀夏喜
本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の第3弾。自身が長年切望し続けていた写真集で、ロケ地、スタイリング、デザインにいたるまで、こだわりを散りばめた。
堀は本作の刊行にあたり「ずっと出したいと思っていた1st写真集。長年夢見てきたことがついに実現します！やりたいこと、僕の頭のなかのすべて詰め込んだ一冊にしたいと思います！」とコメントを寄せている。
なお、同企画の第1弾『澤本夏輝1stフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』』（2026年3月16日付）、第2弾『瀬口黎弥 2nd写真集『Lei』』（2026年4月13日付）も同ランキングで1位を獲得している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート。
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞
【写真】「バキバキすごい」と反響！肉体美チラリのオフショットを公開した堀夏喜
本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の第3弾。自身が長年切望し続けていた写真集で、ロケ地、スタイリング、デザインにいたるまで、こだわりを散りばめた。
なお、同企画の第1弾『澤本夏輝1stフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』』（2026年3月16日付）、第2弾『瀬口黎弥 2nd写真集『Lei』』（2026年4月13日付）も同ランキングで1位を獲得している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート。
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞