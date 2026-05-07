【かっぱ寿司】「平日90円メニュー」ラインアップまとめ。全9品が週替わりで登場。サラダも仲間入り《6月10日まで》

かっぱ寿司は、2026年5月7日から6月10日までの平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を販売しています（一部改装中の店舗を除く）。

おトクな"好バランスランチ"も叶う

5月・6月のラインアップとして、大人気の「香ばし炙りおにぎり（たらこのせ／プレーン）」をはじめ、トッピングが楽しいサラダの「たらこマヨ オニオンスライス」と「チョレギ風 オニオンスライス」が新登場します。野菜不足や栄養バランスが気になるという人にぴったり。

期間中の週替わりスケジュールは下記のとおり。

【5月7日から13日までの平日】

・香ばし炙りおにぎり（通常価格160円〜）

・かけうどん（通常価格190円〜）

・たらこマヨ オニオンスライス（通常価格140円〜）※NEW

・京わらび餅（通常価格110円〜）

→期間中、上記がすべて90円に。

【5月14日から20日までの平日】

・香ばし炙りおにぎり〜たらこのせ〜（通常価格210円〜）

・かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）（通常価格110円〜）

→期間中、上記がすべて90円に。

【5月21日から27日までの平日】

・香ばし炙りおにぎり（通常価格160円〜）

・かけうどん（通常価格190円〜）

・チョレギ風 オニオンスライス（通常価格140円〜）

・京わらび餅（通常価格110円〜）

→期間中、上記がすべて90円に。

【5月28日から6月3日までの平日】

・香ばし炙りおにぎり〜たらこのせ〜（通常価格210円〜）

・玉ねぎと油揚げの味噌汁（地域により赤だし）（通常価格160円〜）

→期間中、上記がすべて90円に。

【6月4日から10日までの平日】

・香ばし炙りおにぎり（通常価格160円〜）

・ちょこっとフライドポテト（通常価格190円〜）

→期間中、上記がすべて90円に。

詳しくは公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部