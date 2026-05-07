【かっぱ寿司】「平日90円メニュー」ラインアップまとめ。全9品が週替わりで登場。サラダも仲間入り《6月10日まで》
かっぱ寿司は、2026年5月7日から6月10日までの平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を販売しています（一部改装中の店舗を除く）。
おトクな"好バランスランチ"も叶う
5月・6月のラインアップとして、大人気の「香ばし炙りおにぎり（たらこのせ／プレーン）」をはじめ、トッピングが楽しいサラダの「たらこマヨ オニオンスライス」と「チョレギ風 オニオンスライス」が新登場します。野菜不足や栄養バランスが気になるという人にぴったり。
期間中の週替わりスケジュールは下記のとおり。
【5月7日から13日までの平日】
・香ばし炙りおにぎり（通常価格160円〜）
・かけうどん（通常価格190円〜）
・たらこマヨ オニオンスライス（通常価格140円〜）※NEW
・京わらび餅（通常価格110円〜）
→期間中、上記がすべて90円に。
【5月14日から20日までの平日】
・香ばし炙りおにぎり〜たらこのせ〜（通常価格210円〜）
・かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）（通常価格110円〜）
→期間中、上記がすべて90円に。
・香ばし炙りおにぎり（通常価格160円〜）
・かけうどん（通常価格190円〜）
・チョレギ風 オニオンスライス（通常価格140円〜）
・京わらび餅（通常価格110円〜）
→期間中、上記がすべて90円に。
【5月28日から6月3日までの平日】
・香ばし炙りおにぎり〜たらこのせ〜（通常価格210円〜）
・玉ねぎと油揚げの味噌汁（地域により赤だし）（通常価格160円〜）
→期間中、上記がすべて90円に。
【6月4日から10日までの平日】
・香ばし炙りおにぎり（通常価格160円〜）
・ちょこっとフライドポテト（通常価格190円〜）
→期間中、上記がすべて90円に。
詳しくは公式サイト特設ページから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部