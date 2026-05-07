「怖そう、、、」思わず距離を取った【隣の男性】 → 『電車内』で見た“まさかの行動”に「シビレる」

電車や公共の場で、見た目の印象だけで距離を取ってしまった経験はありませんか？ 今回は、筆者が電車内で出会った“ちょっぴり怖そうな人”の意外な行動をご紹介します。

思わず身構えた「隣の人」

駆け込むように電車に乗り、空いていた席に座ったときのことです。

少し乱れた呼吸を整えながら、ふと隣に目を向けました。

座っていたのは、サングラスをかけ腕を組んだ男性でした。表情は読み取りにくく、どこか近寄りがたい雰囲気をまとっています。

（なんとなく、怖い……）

そう思った瞬間、自分でも驚くほど自然に距離を取っていました。

コートやバッグが触れないように位置をずらし、できるだけ存在を意識しないようにする。心のどこかで「なるべく、関わらないように」と考えているのでした。

席を譲ろうとした、その瞬間

次の駅で、乗客が一気に増えました。そんな中、腰の曲がった高齢の女性が、車内に入ってきます。

席を譲ろうと、立ち上がった瞬間──。

「空いてますよ」

私の動きよりも先に、隣の男性がすっと立ち上がりそう声をかけたのです。

（え……？）

一瞬、頭の中が追いつきませんでした。さっきまで感じていた印象と、目の前の行動が結びつかなかったのです。