タレ目・つり目・細い目・丸目の目の形別！垢抜けるアイシャドウの塗り方

美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。今回は、2026年初夏のアイメイクのトレンドを意識した垢抜けアイメイクを、タレ目・つり目・細い目・丸目といった目の形の悩み別にご提案します。

【詳細】他の記事はこちら

タレ目さんの垢抜けアイシャドウの塗り方

柔らかく優しい雰囲気が印象的な目元のタレ目さん。それでも、下がった目尻が気になるときはメイクで印象を変えることができます。





タレ目さんは、目尻が平行よりも少し下に下がっているので、目尻アイラインを下に向けて引いていくと、タレ目が目立ってしまいます。目尻1/3くらいから目のカーブより上にアイラインを引いていくことで、目の角度を調整して見せることができます。

この時、黒の細いアイラインを使うと不自然な印象になるので、濃いめのパープルやブラウンなどのアイシャドウの締め色を使って、細めのブラシで丁寧に色をのせてぼかしていきます。

また、締め色より、少し色の薄いグレージュで、上まぶたの目尻側に、ラインにつながるように広めにアイシャドウを塗ることでバランスがとりやすくなります。

下まぶたは、目頭側に、彩度の少し高めのカラーを入れます。ライトベージュやコーラルなど、肌なじみのいいカラーがおすすめです。

つり目さんの垢抜けアイシャドウの塗り方

目尻がキュッと上に上がっているつり目さん。きりっとした大人っぽい目元印象の方が多いようです。もっと柔らかい雰囲気に変身したいという時は、メイクで印象を変えることができます。

目元を引き締めながらも印象を和らげるコーラルベージュなどのベースカラーをまぶた全体に塗って、立体感の土台を作ります。

目尻だけに跳ね上げ気味に引くアイラインの人気が続いていますが、つり目さんは跳ね上げずに、目のカーブにあわせて少し長めになだらかなラインを作っていくと目の角度が調整されて可愛い印象になります。タレ目さん同様、視覚的に目の角度を変えて見せるには、アイシャドウパレットの締め色の濃いパープルやグレージュ、ブラウンでラインを引き、丁寧にぼかす方法がおすすめです。

さらに、華やかさを添えるピンクやパープルのメインカラーのアイシャドウを、下まぶたの目尻側にぼかします。より、つり目の印象を和らげたい時は、上まぶたの目頭側にも、うすいピンクをほんのりぼかしていくと、目の角度が調整されて優しい雰囲気になるのでおすすめです。

細目さんのナチュラルデカ目メイク

目の輪郭が横に長い細目さん。シャープな目元は、スタイリッシュな印象づくりにぴったりです。モードな雰囲気も似合うので、ベージュやブラウンの質感違いのグラデーションアイメイクがおすすめです。

ベースカラーのコーラルベージュを上まぶた・下まぶたともに広めに入れ、濃いめのブラウンなどのマットな締め色を目の形に沿って塗り、ウォーム系のブラウンを重ねて丁寧にぼかしていくレイヤリンググラデーションで垢抜けた印象になります。

アイラインは目尻に沿って引きます。ブラックやダークブラウンを入れるのがモードな雰囲気づくりに効果的です。

そして、肌なじみのいいベージュを下まぶた全体に塗り、内側には、コーラルオレンジなどを内側にのせていくと抜け感のある垢抜けた下まぶたメイクに仕上がります。

2026年初夏に注目のシルバーやゴールドは、上まぶたのレイヤリングカラーの上部分や目頭にほんのりのせると、目そのものが大きく見えてきれいです。

丸目さんのナチュラルデカ目メイク

目の横幅に比べて縦に大きく、可愛らしい印象の丸目さん。小粒目の丸目さんか、大粒目の丸目さんかで、おすすめのメイク法は変わってきますが、いずれもミュートカラーの自然な立体感で目をさりげなく華やかに彩るメイク法がおすすめです。

小粒目の丸目さんは、上まぶたと下まぶたに広めにベースカラーとメインカラーを塗っていき、大粒目の丸目さんは、なじみのいいベースカラーとあまり色の変わらない質感違いのメインカラーでミュートな立体感を彩る方法がおすすめです。

どちらのタイプもなじみ色の締め色で、跳ね上げアイラインを長めに引いてぼかしていくと垢抜けた印象になります。

また、丸目さんは白目の部分が目立つ方が多いので、ピンクやパープルのハイライトカラーを下まぶたに入れると白目がきれいに見えます。

タレ目さん、つり目さん、細目さん、丸目さん、それぞれに似合う垢抜けた印象のアイシャドウの塗り方をご紹介しました。

毎日メイクにもぜひ取り入れてみてくださいね！