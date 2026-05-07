大型連休明けとなる７日の東京株式市場は主力銘柄を中心に大きく買い優勢に傾く展開が予想され、日経平均株価は急伸をみせる公算が大きい。先物主導で２０００円以上の上昇が濃厚で一気に６万２０００円台を視界に捉えそうだ。前日の欧州株市場ではドイツやフランスをはじめ主要国の株価がほぼ全面高様相となり、上げ幅も軒並み２％台を超えるなど大きくなった。中東での戦闘終結に向け米国とイランの交渉が進展しているとの見方がポジティブ視された。一方、米国株市場では半導体関連などハイテクセクターへの買いが顕著となり、ＮＹダウなど主要株価３指数が揃って大きく水準を切り上げ、ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００指数は揃って最高値を更新した。中東有事が収束に向かうとの期待が強まるなか、ＷＴＩ原油先物価格が１バレル＝９５ドル近辺まで急落したことで投資家のセンチメントが改善、ショートカバーを誘発する格好に。個別ではアドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞が決算発表を好感され一時２０％を超える急騰を演じたほか、エヌビディア＜NVDA＞が光ファイバー大手のコーニング＜GLW＞との提携発表を契機に大幅高に買われたことで全体指数を押し上げた。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も４．５％高と大幅続伸し初めて１万１０００台に乗せている。東京市場では米半導体株高を引き継いでリスクオンが加速しそうだ。個別では本格化する企業の決算発表をにらみ、好業績銘柄を中心に物色の矛先が向かう可能性が高い。



６日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比６１２ドル３４セント高の４万９９１０ドル５９セントと大幅続伸。ナスダック総合株価指数は同５１２．８１ポイント高の２万５８３８．９４だった。



日程面では、きょうは日銀金融政策決定会合の議事要旨、４月のマネタリーベース、６カ月物国庫短期証券の入札、４月のオフィス空室率など。海外ではマレーシア中銀、メキシコ中銀、スウェーデン中銀、ノルウェー中銀などが政策金利を決定するほか、２月と３月の米建設支出、１～３月期米労働生産性指数、３月の米消費者信用残高など。



出所：MINKABU PRESS