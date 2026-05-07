子役の永尾柚乃さん（9）が6日、映画『ひつじ探偵団』公開直前イベントにお笑いコンビ・ガンバレルーヤのよしこさん（35）とまひるさん（32）と登場。ステージで思わぬハプニングに見舞われました。

映画『ひつじ探偵団』は、羊飼いのジョージが何者かに殺されてしまい、犯人を見つけ出すため羊たちが奮闘するミステリー作品。イベントでは、映画の内容にちなんで、本物の羊5頭もゲストとして登場しました。

MCから、“今まで羊と仕事をしたことがあるか”と聞かれた永尾さんは「イベントで、羊さんと一緒に出ることはないですよね」と回答。よしこさんも「この舞台上に並ぶっていうのはないよね」と話していると、まひるさんの足元に羊たちが集結。まひるさんは「お尻を嗅がれてる」とつぶやき、笑いにつつまれました。

■永尾柚乃「スタイリストさんごめんなさい！」

ガンバレルーヤの2人はかつて羊とクロアチアで共演したそうで、まひるさんは「7000頭の羊と一緒に写真撮影をするっていうロケはあったんですけど、そのときもこんな至近距離では羊さんとはふれあえなかったので」と回想し「こんなに人なつっこい羊さん珍しいなと思ってすごくかわいいです」と目を細めました。

映画の見どころをアピールするコーナーでは、あるハプニングが。背後にあるパネルを紹介しようとした永尾さんですが、その瞬間に羊が落としたフンを思わず踏んでしまいます。よしこさんから「柚乃ちゃんうんち踏んでるよ！」と指摘が飛ぶと、永尾さんは「スタイリストさんごめんなさい！」とすかさずコメント。素早い対応によしこさんも思わず笑顔を見せました。