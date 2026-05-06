リヴァプールの守護神アリソンが今夏に退団か ユヴェントスと個人合意、クラブ間交渉へ
ユヴェントスが、リヴァプールのブラジル代表GKアリソンと条件面について個人合意に達したという。6日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。
現在33歳のアリソンは2018年7月にローマからリヴァプールに移籍し、加入1年目からリヴァプールの守護神として活躍。2019−20シーズンと昨シーズンのプレミアリーグ優勝や2018−19シーズンのチャンピオンズリーグ優勝など、数多くのタイトル獲得に貢献してきた。
そのアリソンは、リヴァプールとの契約が2027年6月までとなっており、これまでもユヴェントスへ移籍する可能性が伝えられてきた。スキーラ氏によると、ユヴェントスは2029年6月までの3年契約、年俸500万ユーロ（約9億2000万円）という条件でアリソンと個人合意に達したという。
また、ユヴェントスはクラブ間合意に向けて交渉の準備を進めている段階であるとも伝えられている。一方で、リヴァプール側はアリソンを売却するかどうかについて、まだ決断を保留しているようだ。
現在33歳のアリソンは2018年7月にローマからリヴァプールに移籍し、加入1年目からリヴァプールの守護神として活躍。2019−20シーズンと昨シーズンのプレミアリーグ優勝や2018−19シーズンのチャンピオンズリーグ優勝など、数多くのタイトル獲得に貢献してきた。
また、ユヴェントスはクラブ間合意に向けて交渉の準備を進めている段階であるとも伝えられている。一方で、リヴァプール側はアリソンを売却するかどうかについて、まだ決断を保留しているようだ。