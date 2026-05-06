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気象予報士が解説！台風5号の進路予想と、1年で最も高い「5月の接近割合」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【5月台風に注意】台風5号発生 接近割合は一年で最も高い？｜台風解説 #マニアック天気 #台風5号」と題した動画を公開した。動画では、新たに発生した台風5号の予想進路や、5月の台風特有の「接近割合の高さ」について詳しく解説している。



松浦氏によると、カロリン諸島付近で発生した台風5号は西南西へ進み、11日にはフィリピンの東で熱帯低気圧に戻る見込み。日本への直接的な影響はなさそうだが、すでに梅雨入りしている沖縄・奄美地方では、台風の影響で梅雨前線の活動が活発化し、間接的に大雨となる可能性があると指摘した。



また、NOAAの予測データを用いて長期的な見通しにも言及。5月13日から19日、さらに20日から26日にかけて熱帯低気圧や台風が発生する確率が高いエリアがあることを示し、「5月中にはもう1個は台風が発生する可能性が高い」と分析した。さらに、5月の台風における最大の注意点として、発生数自体は少ないものの、発生した台風が日本に「接近してくる割合」が1年の中で最も高いことを挙げた。平年値ベースで、7月から10月の台風シーズンが50～60%台であるのに対し、5月は70%に達するという。



今回の台風5号は日本への接近はない見通しだが、松浦氏は「これから発生する台風については影響が出てくるような台風が出てくるかもしれない」と警戒を呼びかけた。発生数は少なくても油断できない5月の台風。今後の気象情報に引き続き注意を払いたい。