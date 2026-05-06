◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第１５節 川崎１―０東京Ｖ（６日・Ｕ等々力）

東京Ｖは敵地で川崎に０―１で敗れ、連勝は４でストップした。

前節の柏戦（１〇０）から中２日の連戦ということもあり、先発７人を入れ替え、ＭＦ田辺、稲見、ＦＷ白井、寺沼ら先発機会の少なかったメンバーがピッチに立った。

立ち上がりは川崎に主導権を握られて押し込まれる展開が続くが、粘り強い守備で無失点に抑える。前半３４分には裏に抜け出した寺沼が右足で豪快なシュートを放つも川崎のＧＫブローダーセンに阻まれる。

前半を０―０で折り返すと、後半は東京Ｖがペースをつかむ。９分には森田がゴール正面でシュートを放つも、ＧＫブローダーセンに再び阻まれる。勢いを加速さるべく、東京Ｖは後半１６分に染野、松橋、熊取谷を投入し、前線の３枚をフレッシュなメンバーに入れ替える。すると同１８分には染野がミドルシュートを放ち、さらに同２６分には左クロスを染野が頭で合わせるも、ここもブローダーセンに左手１本で阻まれる。

東京Ｖがチャンスを生かせずにいると、後半２８分に自陣でのマイボールのスローインをカットされて攻められ、最後は川崎の脇坂に豪快なミドルシュートを決められて先制される。結果的に枠内シュートはこの１本だけだったが、勝敗を左右する大きな１失点となる。

終盤は猛攻を見せるも、森田の左足ミドルシュートが相手ＤＦに阻まれるなど、ゴールをこじ開けることは出来ず、連勝は４で止まった。

試合後、城福浩監督は「サポーターの熱い応援の期待に応えることができませんでした。非常に残念です。ゲームにおいては、特に守備においてあまり腰が引けることなく前から行こうとしてくれたので、そこは評価してあげたいと思います。ただ、いつ行って、いつ辞めるのかというところは、やはり底上げをもっともっとしなきゃいけないなというふうに思います。プレーの判断の質がやはりゲームに常に出ている選手とそうでない選手では差があったので。特に前半の３０分くらいまではアジャストするのにかなり時間がかかったというふうに認識しています。それでも、球際のところでよく戦ったんでね、前半は失点ゼロで抑えられましたけれども、その入れ替わり方、やはり判断のところが、これを機にしっかり学ばせたいと思います」と、選手層の底上げの重要性を強調した。

続けて「後半については我々が盛り返したと認識していますし、あの失点以外で相手にチャンスを作られたかというと、ちょっと私は思い出せないです。それくらい押し込んだ中で、あのスローイン１本の、どこに投げるか、それくらいの細部のところでもやはり判断が、常に出ている選手と、そうでない選手でちょっと差があるので、そこからスタートしたあの失点は本当にもったいないなと。勝ち点ゼロで終わるような試合じゃない。やはり細部のところで我々が拙いところを見せてしまえば、川崎さんはクオリティがあるので、本当にあのスローインからのプレーというのはもったいないなと思いますし、しっかりみんなで学んでいきたい」と悔しさをにじませた。