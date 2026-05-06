女子マラソンの五輪メダリスト、有森裕子さんによる女性を対象にしたランニング教室が岡山市北区できょう（6日）開かれました。

【写真を見る】有森裕子さんが指導するランニング教室 19歳から70歳の約100人が参加 「おかやまマラソン」にぜひ参加を【岡山】

女性がランニングを始めるきっかけになればと、おかやまマラソン実行委員会が開いたものです。「おかやまマラソン」に参加する女性ランナーは毎年全体の2割程度で、大会へのエントリーの増加にもつながればという思いもあります。

指導にあたったのは、大会のスペシャルアンバサダー、有森裕子さんです。

（有森裕子さん）

「みなさんが目標を持って『走れたな』って、『また走りたいな』って思ってもらえるような、きょうもそのきっかけになったら」

19歳から70歳の約100人参加し、有森さんから、トレーニング方法やランニングフォームなどを教わりました。

（参加した人）

「とっても楽しかったです。基礎が学べて良かったなって。これでマラソンに当たったら頑張れそうな気がします」

（有森裕子さん）

「自分の体にもっともっと可能性と楽しみを見出してほしいなって。自分の良さやいろんなものを発見する楽しさがありますよっていう、そういう大会ですよっていう、ぜひ来てほしいなって思います」

今年の「おかやまマラソン」は11月8日の開催で、一般枠のフルマラソンとファンランのランナーの募集は今月（5月）18日までとなっています。