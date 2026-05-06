ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地ヒューストンでのアストロズ戦に先発登板し、７回４安打２失点で敗戦投手となった。

２回と３回にそれぞれソロアーチを浴びたものの、いずれも最少失点。投手に専念し、打席に立つことなく試合を終えたが、大谷不在の打線は８回に何とか１点を返すことがやっとで１―２で敗れた。今季の大谷は２シーズンぶりに開幕から二刀流で挑み、この日が６試合目の先発。防御率は試合前の「０・６０」から「０・９７」になったが、それでも１点台にも満たない成績は非の打ちどころはない。しかも全試合でクオリティースタート（６回以上、自責３以下）を満たしており、先発投手としての役割は十二分に果たしている。

ところが、これだけ安定した投球を繰り返しながら不思議と増えないのが勝ち星だ。１試合あたり１失点もしない計算にもかかわらず２勝２敗。さらに、米大手紙「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」の敏腕記者、ボブ・ナイチンゲール氏はこの日の試合後、ますます謎を深める成績を自身のＸに投稿した。

「大谷翔平は直近９試合の先発登板で５１回２／３を投げ、自責はわずか４、防御率０・７０という成績を残している。ドジャースはこれらの試合で２勝７敗となっている。今夜、ヒューストン・アストロズに１対２で敗れたが、大谷は７イニングを投げて被安打４、失点２にとどめた」

先発としてこれ以上ないほどの結果を残しながら、なぜかチームの勝利にはつながっていない。このポストに対し、米国のファンは「ドジャースは哀れな攻撃チームだ」「史上最もクレイジーな成績の一つ」「アメージング」「人生で最高の出来事は愚かな友人を持つことだ」などと反応。ドジャースの最終目標はチームのワールドシリーズ３連覇だが、ファンにはもどかしい日々が続いている。