【YouTubeチャート】M!LK、7週連続1・2位独占 ヨルシカ「あぶく」初登場5位
2026/4/24-4/30のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.9％増、TOP100の初登場作は19作（前週11作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
快進撃が続くM!LKが7週連続で1・2位を独占した。7週連続、通算9度目の1位となったのは「好きすぎて滅！」（475.0万回）。M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソング。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏ったメンバーが華やかなダンスを披露している。2位の「爆裂愛してる」（449.2万回）は、宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソング。MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（391.5万回）、4位（前週4位）はKing Gnu「AIZO」（264.7万回）と、TOP4は4週連続で同じラインナップとなった。
5位に初登場したのは、ヨルシカ「あぶく」（261.8万回）。4月クールのテレビアニメ『LIAR GAME』（テレビ東京系）のオープニングテーマで、トートロジー（同語反復、同義反復）を題材として制作された楽曲。『LIAR GAME』は2005年〜15年に『週刊ヤングジャンプ』で連載されたサスペンス漫画で、これまで実写ドラマや実写映画も公開されている人気作で今回は初のアニメ化となる。
MVは、実写とアニメを組み合わせたMVやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット「擬態するメタ」が担当。主人公が暗殺者に何度も殺されるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指す映像となっている。
6位はサカナクション「夜の踊り子」（226.6万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで4月中旬から再生回数が急増。山口一郎自身もミーム化を語る動画や、実際に躍る動画をアップしており、前週16位からジャンプアップした。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、M!LKが5作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが4作（前週3作、大森元貴名義含む）、HANAが4作（前週5作）、Snow Manが4作（前週4作）、Official髭男dismが4作（前週3作）、BTSが3作（前週7作）となった。
12位はM!LK「アイドルパワー」（181.1万回）。4月から8月までの5ヶ月間、ほぼ毎月新曲を発表する新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングルで、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作された、聴く人の背中をそっと押す応援ソング。アイドルを応援する全ての人へのリスペクトと、“あなたもまた誰かのアイドルである”というメッセージが込められた楽曲で、2026/5/11付オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキングでも1位を獲得している。
16位に初登場したのは、5月2日にデビュー4周年を迎えたLE SSERAFIM「CELEBRATION」（160.5万回）。5月22日リリースのニューアルバム『'PUREFLOW' pt.1』のリード曲で、思わず踊りたくなるような軽快なビートと中毒性のあるメロディが特徴。楽曲制作にはメンバーのKIM CHAEWONとHUH YUNJINが参加。恐怖心を受け入れて自分と向き合う強さを讃えるメッセージが盛り込まれている。MVは他人と異なるという理由で孤独を装うクリーチャーと、互いの弱点を理解し連帯していくストーリーを描くことで、同曲が現実のプレッシャーを抱える人々への賛歌であることを表現したという。
26位にはMAZZEL（マーゼル）「The Voice」（111.9万回）が初登場。4月8日リリースの2ndアルバム『Banquet』の収録曲。葛藤や迷いさえも「自分自身の一部」として肯定するメッセージが込められており、壮大なストリングスとともに展開されるドラマチックなサウンドの中、「The voice is always mine」というフレーズが強い余韻を残す一曲となっている。
MVは、MAZZEL誕生のきっかけとなったオーディション「MISSIONx2」の最終審査の舞台である大谷資料館で敢行。デビュー3周年を目前に控えたこのタイミングで原点に立ち返り、メンバーの決意と覚悟が感じられる映像に仕上がっている。
※カッコ内は視聴回数
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快進撃が続くM!LKが7週連続で1・2位を独占した。7週連続、通算9度目の1位となったのは「好きすぎて滅！」（475.0万回）。M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソング。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏ったメンバーが華やかなダンスを披露している。2位の「爆裂愛してる」（449.2万回）は、宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソング。MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
5位に初登場したのは、ヨルシカ「あぶく」（261.8万回）。4月クールのテレビアニメ『LIAR GAME』（テレビ東京系）のオープニングテーマで、トートロジー（同語反復、同義反復）を題材として制作された楽曲。『LIAR GAME』は2005年〜15年に『週刊ヤングジャンプ』で連載されたサスペンス漫画で、これまで実写ドラマや実写映画も公開されている人気作で今回は初のアニメ化となる。
MVは、実写とアニメを組み合わせたMVやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット「擬態するメタ」が担当。主人公が暗殺者に何度も殺されるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指す映像となっている。
6位はサカナクション「夜の踊り子」（226.6万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで4月中旬から再生回数が急増。山口一郎自身もミーム化を語る動画や、実際に躍る動画をアップしており、前週16位からジャンプアップした。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、M!LKが5作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが4作（前週3作、大森元貴名義含む）、HANAが4作（前週5作）、Snow Manが4作（前週4作）、Official髭男dismが4作（前週3作）、BTSが3作（前週7作）となった。
12位はM!LK「アイドルパワー」（181.1万回）。4月から8月までの5ヶ月間、ほぼ毎月新曲を発表する新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングルで、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作された、聴く人の背中をそっと押す応援ソング。アイドルを応援する全ての人へのリスペクトと、“あなたもまた誰かのアイドルである”というメッセージが込められた楽曲で、2026/5/11付オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキングでも1位を獲得している。
16位に初登場したのは、5月2日にデビュー4周年を迎えたLE SSERAFIM「CELEBRATION」（160.5万回）。5月22日リリースのニューアルバム『'PUREFLOW' pt.1』のリード曲で、思わず踊りたくなるような軽快なビートと中毒性のあるメロディが特徴。楽曲制作にはメンバーのKIM CHAEWONとHUH YUNJINが参加。恐怖心を受け入れて自分と向き合う強さを讃えるメッセージが盛り込まれている。MVは他人と異なるという理由で孤独を装うクリーチャーと、互いの弱点を理解し連帯していくストーリーを描くことで、同曲が現実のプレッシャーを抱える人々への賛歌であることを表現したという。
26位にはMAZZEL（マーゼル）「The Voice」（111.9万回）が初登場。4月8日リリースの2ndアルバム『Banquet』の収録曲。葛藤や迷いさえも「自分自身の一部」として肯定するメッセージが込められており、壮大なストリングスとともに展開されるドラマチックなサウンドの中、「The voice is always mine」というフレーズが強い余韻を残す一曲となっている。
MVは、MAZZEL誕生のきっかけとなったオーディション「MISSIONx2」の最終審査の舞台である大谷資料館で敢行。デビュー3周年を目前に控えたこのタイミングで原点に立ち返り、メンバーの決意と覚悟が感じられる映像に仕上がっている。
※カッコ内は視聴回数