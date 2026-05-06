HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、AYANAが恩師であるマーサ先生に宛てた手紙を読み上げ、温かな涙に包まれた。

【映像】厳しかったHYBEコーチが号泣した実際の手紙

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20）、スウェーデン出身のレクシー（21）、ブラジル出身のサマラ（20）の3人の中に最後の1人として加わり、ファイナルのステージで4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、そこの審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

付きっきりで教えてきたコーチのマーサにAYANAは手紙をプレゼント。「先生とは出会ってから2ヶ月しか経ってないのに、誰よりも私を知り尽くしている、そんなママみたいな存在です」と綴り「先生の目にはいつもたくさんの愛が感じられました」「私にとってマーサ先生は、私を人生の中で一番成長させてくれた先生だと思っています。出会えたことを感謝しています」「デビューして必ず恩返しさせてください」と想いを伝えた。

これを聞いたマーサも堪えきれず涙。「受からないこともいっぱい経験してきて、ここにきた時の覚悟が伝わってきた」「誰よりも自分に向き合ったと思う。芯の強いAYANAが生まれたと思うから。それだけでも十分成功だと思ってる」と語り、二人は強く抱きしめ合った。