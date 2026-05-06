東海地方は、きょうは雲が多く、雨が降る所もあるでしょう。

【写真を見る】東海地方 きょうは雨の所も… 日中も気温あまり上がらずヒンヤリ 金曜日も曇りや雨 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/6 昼）

正午前の名古屋市内です。空は雲に覆われていて、時々弱い雨が降っています。この時間の気温は16.7℃で風は穏やかです。

きょうは午後も曇り空が続く所が多いでしょう。三重県は雨が降りやすく、愛知県や岐阜県美濃地方でも所々で雨が降る見込みです。空模様の変化にはお気をつけください。

最高気温は20℃前後の所が多く、きのうより2℃ほど低くなるでしょう。日中も気温はあまり上がらず、空気がヒンヤリする所が多い予想です。羽織物を持ってお出かけください。

あすは広く晴れて、暑くなる所が多いでしょう。

予想最高気温は名古屋で25℃、岐阜や高山で26℃と各地で夏日になる見込みです。津や尾鷲は21℃の予想で、過ごしやすい陽気になるでしょう。

金曜日は曇りや雨 土曜日以降は晴れ続く

【週間予報】

金曜日は曇りや雨と、すっきりしない天気になるでしょう。土曜日以降はしばらく晴れる日が続く予想です。

名古屋や岐阜などでは夏日になる日が多いでしょう。来週水曜日は名古屋と岐阜の予想最高気温が29℃と、6月下旬並みの暑さになる見込みです。この先も朝晩と日中の寒暖差が大きい日が続くでしょう。

気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。