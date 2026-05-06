2026年5月6日（水） MLB アストロズ vs ドジャース 試合結果
開催：2026.5.6
会場：ダイキン・パーク
結果：[アストロズ] 2 - 1 [ドジャース]
MLBの試合が6日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとドジャースが対戦した。
アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。
2回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-0 LAD
3回裏、9番 ブレーデン・シューメイク 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 2-0 LAD
8回表、4番 カイル・タッカー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 HOU 2-1 LAD
試合は2対1でアストロズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はドジャースの大谷翔平で、ここまで2勝2敗0S。アストロズのキングにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。
なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で7.0回を投げ、4安打（2本塁打）、2失点、8奪三振、防御率は0.97となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-06 11:32:15 更新