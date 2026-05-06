キャサリン妃、ZARAの定番ジャケットをヘビロテ。“1万円台コーデ”に注目

イギリス王室のキャサリン皇太子妃の、ZARAのジャケットを取り入れたスプリングスタイルに注目。プチプラブランドとして知られるZARAのアイテムを、何度も着回している点が話題となっています。

定番ジャケットを繰り返し愛用

キャサリン妃が着用しているのは、ブルーのハウンドトゥース（千鳥格子）柄のダブルブレストジャケット。ZARAの定番的なデザインで、当時は約90ドル（約1万3,000円前後 ※為替により変動）で販売されていたとされています。

同様のシルエットのジャケットはこれまでも複数回着用されており、色や素材違いを含めて“定番アイテム”として取り入れていることがうかがえます。

白×ネイビーでまとめた洗練コーデ

スタイリングは、白のトップスにネイビーのパンツを合わせたシンプルな構成。ジャケットを主役にしつつ、色数を抑えることで上品な印象に仕上げています。

足元もネイビー系で統一することで全体のバランスを整え、カジュアルになりすぎないスマートな雰囲気を演出しています。

“プチプラを着回す”スタイルが支持される理由

ZARAのような身近なブランドを上品に着こなすスタイルは、「真似しやすいのに洗練されている」として、今なお参考にしたいコーディネートのひとつといえそうです。

Photo:Aflo