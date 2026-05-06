ユーチューバーのヒカルが6日、Xを更新。「トップユーチューバー」としての思いをつづった。

ヒカルは「YouTuberが次々と解散だったり引退だったり離婚だったりで居なくなっていく 同じ時期に始めた人気YouTuberの大半はもう活躍していない どんどんと消えていく」と切り出した。

そして「成功してしまえば楽な仕事ではあると思うけど、その成功を継続させることはそこそこにシビア 実力と強靭なメンタルが求められる 若い子でYouTuberになりたい！って子が多いと聞くけど 今の時代にYouTubeを本業として見据えるのはあまりおすすめしない なにか別の軸があってそれを広めるためにYouTubeを利用するとかの方が勝ち筋があると思う」と述べた。

さらに「あとこれの何がいいかというとメンタルが安定するし割り切った気持ちでYouTubeができる YouTubeだけをしてると毎回の投稿に一喜一憂してメンタルが保てない人が多い だから安定した本業があると YouTubeの活動も目の前の数字に左右されず比較的安定すると思う という 12年間経ってもまだ生き残ってる 数少ないトップYouTuberからの経験に基づく情報でした」とし、「よかったら参考にしてください」としめくくった。

この投稿に対し「YouTubeで稼ぎたいって思う若い子、多いけど、実際はメンタル強くなきゃ続けられへん世界やな 成功者はほんまに少数」「説得力ハンパねぇー YouTuberは過去より明らかに稼ぎが少なくなっていると聞く」「トップYouTuberのヒカルさんがオススメしないと語ってるので、想像以上に難しいのでしょうね このポストを将来がある若い子に参考にしてもらいたいですね」「ほんとこれだと思う」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

ちなみにヒカルは6日午前現在、チャンネル登録者数が約477万人いる。