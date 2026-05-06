Microsoftのゲーム部門であるXboxのアシャ・シャルマCEOが、MicrosoftのAIアシスタントである「Microsoft Copilot」が同社のゲーム機に搭載されることはないと発言しました。

Microsoft Copilot Will No Longer Come To Consoles, Says Xbox CEO - Game Informer

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Microsoftは2025年3月に、AIアシスタントのMicrosoft Copilotをゲームでも使えるようにする「Copilot for Gaming」(Gaming Copilot)を発表しました。Gaming CopilotはPC・モバイル(App Store、Google Play)・ROG Xbox Allyでベータ版として提供されています。

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さらに、2026年3月には「Gaming Copilot」が2026年中に現行のゲーム機であるXbox Series X/Sでも利用可能になると発表していました。

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しかし、Microsoftは2026年4月末にXboxにおける大幅な方針転換を発表。これに合わせて、Microsoftのゲーム部門の名称は「Microsoft Gaming」から「Xbox」に戻りました。

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Xboxの大胆な方針転換を主導するシャルマCEOは、X(旧Twitter)の自身のアカウントを更新して「Xboxはより迅速に動く必要があり、コミュニティとのつながりを深め、プレイヤーと開発者の両方にとっての摩擦を解消する必要があります。今日、私たちはXboxの構築に貢献したリーダーを昇進させ、同時に私たちを前進させるために新しい声を導入しました。このバランスは、ビジネスを軌道に乗せる上で重要です。このシフトの一環として、我々の目指す方向に合わない機能を段階的に廃止し始めます。その一環として、モバイル版のCopilotを縮小し、コンソール版Copilotの開発を停止します」と語り、コンソール版Copilot(Gaming Copilot)の開発中止を発表しました。





シャルマCEOがXboxのトップに就任したのは、前任のフィル・スペンサー氏とサラ・ボンド氏が退任した後の2026年2月です。シャルマCEOはゲーム業界での経験はなかったものの、Xbox復活のため尽力しています。

なお、シャルマCEOはXboxのCEOに就任する前はMicrosoftのCoreAI部門で社長を務めていたため、「シャルマCEOがXboxとAIの統合を進めるのでは？」という懸念を抱く人も少なくありませんでした。そのため、今回の発表に対するユーザーからの反応は非常に好意的です。