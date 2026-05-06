メットガラ開幕、ドレスは数千万円級！セレブたちの“桁違い競演”

2026年のメットガラが5月4日（現地時間）、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開幕し、今年もセレブたちによる圧巻のレッドカーペットが幕を開けました。

チケットは約10万ドル（約1,500万円）超え、ドレスは数千万円規模とも言われるこのイベントでは、“桁違い”のスタイルが次々と登場。彫刻のようなドレスやコンセプチュアルなルックなど、「Fashion is Art」のテーマのもと、ファッションを超えた表現が競演しています。

ビヨンセ親子、圧巻の“対比”で魅せた主役ルック

ビヨンセはOlivier Rousteing（オリヴィエ・ルスタン）の彫刻的ドレスにフェザーコートを重ね、圧倒的な存在感を披露しています。ブルー・アイビーは構築的なホワイトドレスでミニマルにまとめ、母とは対照的なスタイルを見せました。

親子からレジェンド、攻めのルックまで“振り幅”が主役

ニコール・キッドマンは娘とともに登場し、Chanel（シャネル）のスパンコールドレスで、華やかな親子ルックを披露しています。マドンナはSaint Laurent（サンローラン）のシアーケープとヘッドピースで、物語性のあるダークな世界観を表現しました。

一方、キム・カーダシアンはCHROME HEARTS（クロムハーツ）のラテックスルックでボディラインを強調。クラシックからコンセプチュアルまで、それぞれ異なるアプローチで“Fashion is Art”を体現しています。

アジア勢も存在感 洗練された多彩なドレス

BLACKPINKリサはROBERT WUN（ロバート ウン）のヴェールドレスで幻想的に登場。ロゼは構築的なブラックドレスでミニマルな美しさを披露しました。ジスはフェミニンなピンクドレス、ジェニーは輝くストラップレスドレス魅了して。

カーディ・Bはボディを誇張したレースドレスで圧倒的なインパクトを放ちました。ヘイリー・ビーバーはゴールド×ブルーのドレープで洗練されたミニマルを表現。大坂なおみはホワイトドレスに赤のアクセントで物語性を演出しています。さらにアン・ハサウェイはクラシックなブラックドレスで上品にまとめ、それぞれ異なるアプローチで“Fashion is Art”を体現しています。

Photo:Aflo ※為替は1ドル＝150円前後で換算。