「いつも、悩みすぎて損してる!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

日本の組織で出世する1つの方法

日本では桜の開花が報じられ、今年も入社式の季節がやってきた。

「シゴデキ」＝「仕事がデキる社員」に憧れる若者が社会に向けて一歩を踏み出す。

日本の会社組織の中で「シゴデキ」になる方法は実は嘘みたいに簡単だ。会社という“ムラ”のルールに自分を合わせればよい。

会社組織には、信じられない数の規程やルールが存在し、文章の書き方から資料の作り方まで、細かな決まりがある。目に見えるルールだけでなく、「こういう時はこのように反応する」、「これは言ってもいい、これはいけない」という暗黙の了解が、日常の所作から会食のマナーに渡って存在している。

「空気を読まされる」日本人

こういった、「社会人とはかくあるべし」という空気感のようなものは、日本の企業社会全体になんとなく共通認識が漂っており、これに従って全体最適を考えらえる人間を、世間は「シゴデキ」と見なしてくれる。逆に、そこから逸脱するビジネスパーソンは、「社会人失格」、「空気が読めないやつ」というレッテルを貼られる。

しかし、そうやって一日の大半を「社会人とはかくあるべし」というフレームの中に収める日々を何千日と重ねていく内に、確実に退化していく能力もある。それは、「自己主張する力」だ。

「まずは、空気を読め」と先輩社員は言うだろう。しかし、人間はそんな器用ではない。方便と思って身につけた行動様式が、いつの間にか自分の性質そのものになる。

「求められている答え」は出せるが、個性や感性は徐々に退化し、空気を読まない発言をする後輩を見て不快に感じ始める。そして、いつか自分が言われたように、「空気を読め」と後輩に指導し、窮屈でつまらない社会を再生産していく。この自覚は多くの社会人が程度の差こそあれ自覚している。

利益に一直線なインド人

私も、長年そんなサラリーマン生活を経た後に、駐在先のインドで仕事をすることになったのだが、これまでの自分がバカらしく見えるほど、自分中心で生きているインド民に毎日驚かされてばかりだ。

彼らはとにかく自分の利益に一直線だ。自分のアイデアをアピールし、疑問があれば際どい質問も悪気なく投げかけ、それぞれが自分の主張をぶつけ合う。失礼な質問や法外な要求を無邪気にしてくることもある。自分のメンツを守るためならいくら時間を無駄にしても永遠と反論し、それをみっともないとは微塵も思わない。「社会人失格」な奴らばかりなのだ。

新社会人が憧れるスマートな「シゴデキ」とは異なるかもしれないが、空気を読めない奴と指摘されても、自分が正しいと思ったら、空気が読めないはみ出し者として生きるくらいで、本当はちょうどいい。

一つの生命体かのように予定調和的に動く日本の大半の社会人と比べると、インド民の生き方には、我々がどこかに置き忘れた活力を感じる。こういう能力は、「シゴデキ」社員ではなく、粗削りな新入社員の時に一番高く、だんだん弱くなっていく。

全体最適を優先するあまり、自分を押し殺し、不満を飲み込んで感情を消し、空気に迎合する日々の先には、自分の人生を生きている感覚に乏しい時間が流れる。

「いかに空気を読まないか」

インド民を見ていると、極めて厳しい競争環境の中で、主人公として生き抜こうとする自覚を感じる。その姿と自身を対比すると、いかに自分の行動や発言が、他人中心で回っているのか気づいてびっくりさせられる。会社人生を自分の時間として生きているためには、誰も教えてくれないが、「いかに空気を読まないでいられ続けるか」の勝負なのだ。

空気を読ませる圧力に負けないために、インド民の図太さや狡猾さを観察してみてはいかがだろうか。そのような人々が世界にいることを知るだけでも、「空気を読まず、自己主張する」勇気が沸き上がるはずだ。

（本記事は『インド人は悩まない』に関する特別な書き下ろし原稿です）