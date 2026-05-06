初代をイメージした新色『雲龍グリーン』採用

5月5日、富士スピードウェイのモビリタにて、『オールフェアレディZミーティング2026』が開催され、現行型『日産フェアレディZ』マイナーチェンジモデルの実車が初公開された。

【画像】Gノーズ復活！ 日産フェアレディZマイチェンモデル、富士スピードウェイで初公開 全39枚

RZ34型と呼ばれる現行モデルは、今年の東京オートサロンで2027年モデルでのマイチェンを発表。同会場にはニスモ・モデルが展示され、今回は基準車が初公開された。



オールフェアレディZミーティング2026で、マイナーチェンジモデルの実車を初公開。 平井大介

マイチェンにおける最大のトピックはやはり、かつて初代S30型フェアレディZで『Gノーズ』と呼ばれたデザインをイメージした、新意匠のフロントバンパーだろう。30mm伸ばしつつ、フロントリフトは3.3％、ドラッグは1％減少と空力も向上している。

フロントノーズのエンブレムが『NISSAN』から『Z』に変更となったことと、新デザインのホイールも注目だ。ショックアブソーバーの大径化により、しなやかな乗り味も実現したことも見逃せない。

注目はボディカラーで、S30型のグランプリ・グリーンをオマージュした新色『雲龍グリーン』を採用。この日も内装色にタンを組み合わせた、『バージョンST』が展示された。

Zオーナーに向けて、ひと足早く公開

会場にはニスモ・モデルも展示。Gノーズをイメージしたデザインはもちろん、マイチェン前のモデルにはラインナップされていなかった6速MTの採用がトピックだ。

また、MT専用のエンジントルクプロフィールにより、アクセルレスポンスと伸び感が持続する加速を目指し、ブレーキも強化されている。



東京オートサロンで初公開されたニスモ・モデルも展示された。 平井大介

マイチェンモデルは今夏の発売が予定されるが、正式なスケジュールは未発表。今回はZオーナーに向けて、ひと足早く公開した形だ。会場では開会式のアンベール後に、カタログへ掲載する集合写真撮影も行われた。

思い起せば、RZ34デビュー時はオーダーが殺到し、受注再開するまではかなりの時間を要した。特にワンガンブルーのような特別塗装色は、入手が難しかったと聞く。

恐らく今回の雲龍グリーンも争奪戦が予想されるので、気になる方は今からお近くのディーラーに相談したほうがよさそうだ。