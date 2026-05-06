今年1月に古希の誕生日を迎えた渡辺正行が、7日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。



【写真】まじカッコよ！剣道七段の昇段試験の渡辺正行

娘とは同じ誕生日だという渡辺。古希は家族で誕生会を開催しプレゼント交換をしてお祝いしたという。古希を迎えてもうひとつ嬉しいことがあり、剣道七段の昇段試験を受け見事合格した。昇段してからも稽古に励んでいるそうで、最近は芸能人の剣道仲間たちとも集まっていると話した。



剣道七段の昇段試験については、他の番組で「山梨の方で2人で1分半ぐらいやるんですが、番号になってて。誰が受験したか分からないように番号になるんですよ」と説明。「自分で言うのもなんなんですけど、剣道七段って凄いんですよ。コツコツやってきて、前期高齢者として今、ピークにうれしいです」と報告していた。



渡辺は中学生時代から剣道を始め、高校では関東高校剣道大会出場という実績もある。大学では落語研究会に入って、剣道からは遠ざかっていたが、芸能界入りしてからTBS系「炎の体育会TV」をきっかけに、再び竹刀を握った。荒川春季剣道大会で優勝するなどの実績も残していた。いまではYouTube「剣道まっしぐら！」などで剣道の魅力を発信してる。



一方で趣味のゴルフでは大きな失敗があり、ラジオの生放送の予定を勘違いしてゴルフ場から急遽中継になったという。他にもゴルフでの失敗エピソードについて話した。



私生活では結婚27年になる妻と愛犬2匹と暮らしており、今は愛犬が夫婦の架け橋になっている。愛娘は自立して家を出ているが、成人を迎える時には生まれ年のワインを開けて成長を祝った。娘が学生時代には父娘2人で海外旅行にでかけて、思い出の時間になったと明かした。



（よろず～ニュース編集部）