日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」が５日に放送され、笑福亭鶴瓶がＭＣを務めた。

この日は「日常に潜む危険」をテーマに進行した。

なにわ男子・藤原丈一郎は「絶体絶命のピンチ」を聞かれると「新人マネジャーさんがいらっしゃって。あまり、道が詳しくないというか…。で、大丈夫かなと思ったら、現場付近に着くと（マネジャーが）『あれ？Ａスタジオ？Ｂスタジオ？どっちだ？』みたいな、ボソボソ言ってて…。で、地下みたいな所に入って。で、（車の）窓を開けたら、スタッフさんらしき人が『参加者の方ですか？』って」と述懐。

「参加者？って。俺も。今から取材やのに？まあ、でも、参加はするしなと…。したら、マネジャーさんが『あ、はい』って。で、よく聞いたら、ブレイキングダウンのオーディション会場…。ほんまにあと少しで。どういうミスで…。なにわ男子の取材現場とブレイキングダウンのオーディション会場を間違えたのか…」と、人気格闘技イベント・ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）のオーディション会場に行ってしまったことを振り返り爆笑させていた。