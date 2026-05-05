元日本テレビアナウンサーで４月にフリーに転身した岩田絵里奈アナが５日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＮｅｗｓＰｉｃｋｓ」に出演した。

日本テレビを退職した理由を問われた岩田アナは「『スッキリ』時代の苦しさを味わえなくなったから」と回答。岩田は加藤浩次がＭＣを務める情報番組「スッキリ」（日本テレビ系）のサブキャスターを、同局のエースアナ水卜麻美アナの後任として務めた。

岩田アナは当時を振り返り「めちゃめちゃつらかったんですよ。そのつらいという時間で圧倒的に成長できた。そのつらさは成長痛だった」と話した。入社４年目の２５歳の時に抜擢され「（前任が）水卜麻美さんだったこともあって、（番組の）展開に付いていけなかった。自分の任されていることに対してスキルが全然追い付いてなかった。そこを乗り越えていく２年間がしんどかった」という。

結果的に「その２年が終わった時にキャリアとしての選択肢が変わったし、自分が見える世界も変わった。自分の可能性も考えられるようになった」と自身の成長を実感。一方で「あのしんどさを経験しないで大丈夫かな。成長できているのかなみたいなことを考えるようになった」と退職を意識するようになった。

ポスト水卜アナを目指す道もあったが「ああいう形になりたいなと思ってたところはあるんですけど。そこの限界を感じました。やっぱり日本テレビの顔は水卜さん。超える方法が見つからなかった」と話した。