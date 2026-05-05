新潟県佐渡市では様々な花が咲き誇り、訪れる観光客を出迎えています。

駐車場に止まるキャンピングカーが観光客の多さを物語る佐渡。大型連休も観光地がにぎわいを見せる中、観光客を出迎えるのは島が誇る花々です。



佐渡金山のシンボル・道遊の割戸の近くではツツジが咲き誇り、史跡を彩っています。



観光名所の大佐渡スカイライン沿いでは地表を這う竜のように見える千竜桜が見頃に。



【訪れた人】

「すごくきれいだった」



【訪れた人】

「初めて千竜桜の満開を見たが、素敵だった」



海岸では藤の花が岩場に彩りを加え、島ならではの景色を生み出していました。



【訪れた人（横浜から）】

「この時期に来てよかった。藤の花がすごくきれい」



そして、涼しくなる夕方以降、きれいに咲くというのが金井地区にある多門寺のボタン。約50品種250株ほどの大輪がライトアップされ、訪れる人を楽しませています。



【訪れた人】

「子どもたちも初めて。こんなにたくさんのボタンを見ることができて、良い匂いもして、とても楽しんでいた」



【訪れた人】

「夜に見るボタンはとてもつやっぽくて見ごたえがある。こんなにきれいだとは思わなかった」



【多門寺 住職 土賀龍源さん】

「昼間と違った神秘的なボタンのすばらしいところがより実感できるんじゃないかと」



花の島・佐渡、冬が訪れるまで様々な花が咲き誇り島を彩っていきます。