コンラッド東京のアフタヌーンティー♡チェリー＆ローズで優雅な初夏時間

コンラッド東京では、2026年6月16日（火）から7月31日（金）まで、バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて「チェリー＆ローズアフタヌーンティー“ラ・フルール”」を開催します。旬を迎える瑞々しいチェリーと、芳醇で気品あるバラを組み合わせた、初夏だけの特別な世界観。美しさとおいしさに満たされる、心ときめくティータイムが始まります。

チェリーとバラが彩る華やかスイーツ

今回のアフタヌーンティーでは、チェリーの愛らしさとバラの優雅さを表現したスイーツ全5種が登場します。

「バラとライチのヴェリーヌ」は、バラのゼリーにライチのパンナコッタ、いちごのフレークを重ねた透明感あふれる一品。

「チェリーとパッションフルーツのムース」は2種のチェリーの甘みと爽やかな酸味が絶妙です。

さらに、「ピスタチオケーキバラとグリオットチェリー」「和ばらとアプリコットのタルト」「ココナッツムースバラ香るラズベリーのジュレ」もラインナップ。

香りや食感まで楽しめる、見た目にもロマンティックなスイーツがそろいます♡

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贅沢セイボリー＆限定プランも注目

セイボリーは全3種（デラックスは全4種）。

「マグロのタルタルとアボカドのムースフレッシュチーズ」「ローストビーフのブリオッシュサンドリヨン風チーズディップ」「カニのタルタルアスパラガスのブルーテ」と、ホテルクオリティの上質な味わいが楽しめます。

デラックスアフタヌーンティー限定で「チキンバロティーヌとフォアグラムースブラックチェリー」も登場。

さらにフレッシュチェリーのプレート、乾杯のシャンパーニュ、コンラッド・ベア付きで、特別な日にもぴったりです。

スコーンはプレーンとチェリースコーンの2種。クロテッドクリーム、チェリージャムを添えて提供されます。

料金・ナイトティー情報をチェック

スタンダードアフタヌーンティーは平日7,900円、土日祝8,500円、コンラッド・ベア付きは9,400円。

デラックスアフタヌーンティー

シャンパーニュ付きデラックスプランは12,500円（各1名様・税込サービス料込）です。時間は11:00～16:30※2時間制。

夜には「チェリー＆ローズナイトティー」も開催。18:30～21:30（最終入店19:30）で、スパークリングワインフリーフロー付き11,000円、シャンパーニュフリーフロー付き15,000円。

※両プランにコンラッド・ベアが付きます。

※事前予約制。当日午前9時までにご予約をお願いいたします。

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがございます。

まとめ

チェリーのみずみずしさとバラの華やかな香りが織りなす、コンラッド東京ならではの初夏限定アフタヌーンティー。

スイーツもセイボリーも美しく、特別感に満ちた内容は女子会やデート、自分へのご褒美にもおすすめです。期間限定開催なので、優雅な季節のティータイムを楽しみたい方は早めの予約をどうぞ♪